Modena - Pescara, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 21.05 al Braglia la sfida di serie C Girone B tra il Modena e il Pescara. Auteri conferma Pontisso nel 4-2-3-1. Rauti e Clemenza sugli esterni, Cernigoi punta centrale. Tra gli emiliani assenti Silvestri, Bonfanti e Marotta, ma torna il bomber Scarsella e gioca l'ex Ciofani in difesa.

Modena - Pescara in programma questa sera, 28 febbraio, alle 21:05, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.

Le formazioni ufficiali

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Giovannini; Ogunseye.

A disposizione: Narciso, Ponsi, Renzetti, Magnino, Mosti, Oukhadda, Minesso, Longo, Duca, Di Paola, Baroni. Allenatore Tesser.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi.

A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, D’Ursi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Ierardi, Ferrari. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Collu di Cagliari.