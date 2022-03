Modena - Pescara 1-0, le dichiarazioni post partita: Sorrentino e De Risio

Alessandro Sorrentino ha dovuto ingoiare il rospo di un nuovo clean sheet mancato quando il cronometro era andato oltre i 4' di recupero concessi dal pessimo Collu di Cagliari. Eppure era rimasto quasi sempre inoperoso durante il match del Braglia: "Merito della squadra che ha difeso bene. E' stato bello vedere dalla porta questa prestazione della squadra. Abbiamo giocato bene sulla scia di Pesaro, è stata una beffa perdere in questo modo", le parole del portiere originario di Guardiagrele.

Pescara padrone del campo per oltre un'ora. Poi tanta sofferenza nel finale, ma senza concedere occasioni clamorose agli emiliani, fino al gol. "Abbiamo concesso pochissimo a loro, forse qualche angolo. Prendere gol allo scadere, e poi sapere che il recupero era già scaduto, dispiace".

Il Delfino torna da Modena con la certezza di poter competere contro tutti nei play-off: "Abbiamo fatto una partita di livello contro una squadra fortissima, non a caso prima in classifica. Anche noi dobbiamo avere la consapevolezza di essere una squadra forte. Dovremo continuare così e potremo fare molto bene. Ora pensiamo al Siena".

De Risio

Il centrocampista vastese Carlo De Risio, forse il migliore in campo nel Delfino, fatica a digerire questo ko di Modena: "Una beffa enorme, ci dispiace, ci tenevamo a portare a casa un risultato positivo dopo una prova del genere. Fino al rosso a Drudi abbiamo tenuto bene il campo, siamo ripartiti tante volte. Nel primo tempo li abbiamo messi sotto, erano in difficoltà. Abbiamo dimostrato di esserci, ci dispiace solo per il risultato".

Adesso bisogna azzerare la coda velenosa del Braglia e preparare con il sangue agli occhi la partita di domenica prossima all'Adriatico contro il Siena: "Non è difficile resettare dopo la prova di Modena, in vista della prossima partita. Dev'essere solo uno stimolo in vista delle prossime partite. Ci siamo confrontati alla pari contro una squadra forte e questo è quello che conta. La mia partita? Io sto bene fisicamente, ma so che posso fare sempre di più e meglio".