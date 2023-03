Anche il ministro degli Esteri Tajani al convegno della Curi Pescara sul Cyberbullismo

La visita a sorpresa del Ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sala consiliare del Comune di Pescara ha dato lustro e rilevanza internazionale al convegno organizzato dalla Curi Pescara e Il Delfino Curi Pescara Curi Cares Cybersecurity: educhiamo i giovani ad evitare i pericoli del web”. Tajani, in vista a Palazzo di Città, non si è risparmiato e, prima di salutare le istituzioni regionali e cittadine, ha voluto incontrare i giovani calciatori, i dirigenti e i tecnici del Mondo Curi, oltre a quelli della delegazione del settore giovanile della Pescara Calcio, che ha accettato l’invito del presidente Martorella. “Il calcio è uno sport meraviglioso – ha detto il Ministro degli Esteri – , un’esperienza di crescita ed educativa per tutti voi. Ma dovete ricordare l’importanza dello studio e del rispetto per voi stessi e per gli altri. Conta la squadra, contano le regole, non il singolo”. Antonio Martorella e Claudio Croce hanno donato una maglia della Curi al Ministro, che ha apprezzato ricordando la sua simpatia calcistica per il Frosinone, lanciato verso la serie A e allenato dal pescarese Fabio Grosso, cresciuto proprio con il marchio Renato Curi.

Subito dopo il convegno ha dato spazio agli interessanti interventi del Dottor Luigi Liguori, Questore della Provincia di Pescara, dei dirigenti Gennaro Capasso, della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pescara, Gianluca Di Frischia, della Squadra Mobile, e Cinzia D’Amico, psicologa della Curi Pescara. Ai ragazzi hanno portato il loro saluto anche il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’avvocato Claudio Croce, socio e dirigente della Curi oltre che componente del Tribunale Nazionale Figc, e Antonio Martorella, presidente della Curi Pescara.

Tenere gli occhi aperti sulle possibili truffe, le pericolosissime “challenge”, gli adescamenti, la diffusione di materiale pornografico, ancora di più nel caso dei minorenni, e la diffusione dei dati personali e di strumenti per gli acquisti online. Sono davvero tanti i rischi quotidiani che corrono i ragazzi navigando sul web: i relatori hanno portato esperienze, casi concreti e consigli. Una sorta di “manuale” per il corretto utilizzo della rete. L’ammonimento per Cyberbullismo è lo strumento di prevenzione, educativo, con cui proviamo ad arginare il fenomeno, soprattutto tra i ragazzi minorenni. Il Questore ha anche suggerito alla platea di giovani calciatori l’utilizzo della app “YouPol”, dedicata proprio alla prevenzione e alla battaglia contro il bullismo.