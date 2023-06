Clamoroso a Milano: il Milan licenzia l'ex pescarese Ricky Massara

Clamoroso al Milan: la società rossonera licenzia il duo Paolo Maldini-Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del Diavolo. La rottura è arrivata dopo l'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri tra l'ex difensore rossonero, l'ex attaccante del Pescara e Gerry Cardinale, proprietario del club. A breve è attesa l'ufficialità del divorzio. Ad un anno dalla vittoria dello scudetto, costruito proprio sulle intuizioni di mercato dei due dirigenti.

La società fa pagare i deludenti risultati ottenuti nella stagione appena terminata ai due direttori, nonostante la qualificazione alla semifinale di Champions League (che porta tanti milioni in cassa) e il quarto posto, che garantirà la partecipazione all'Europa che conta al Diavolo. Bocciata in toto la campagna acquisti della scorsa estate, in particolare le operazioni che hanno portato a Milano Charles De Ketelaere e Divock Origi. L'addio alla coppia Maldini-Massara non costerà, però, la panchina al tecnico Stefano Pioli, che godrebbe ancora della fiducia del club. Ma l'allenatore starebbe in queste ore meditando sul proprio futuro.

L'allontanamento di Maldini e Massara, che avevano ancora un contratto in essere fino al 2024, comporterà ovviamente una massiccia rivoluzione all'interno dell'organigramma del Milan. Le due figure, tuttavia, non dovrebbero essere sostitute da nuovi dirigenti provenienti dall'esterno, con il club che starebbe pensando ad una ridistribuzione interna dei ruoli. Cardinale, in particolare, vorrebbe gestire la società in prima persona garantendo una maggior presenza a Milano, mentre più poteri potrebbero passare nelle mani di Giorgio Furlani, amministratore delegato dallo scorso novembre ed al quale dovrebbe essere affidata la gestione del mercato. Geoffrey Moncada, attuale capo scouting, dovrebbe invece essere coinvolto maggiormente nelle strategie del club.

Si chiude così l'avventura rossonera di Ricky Massara, che resterà però negli annali del Milan per il tricolore 2022 e per la semifinale-derby di Champions League raggiunta solo poche settimane fa. L'ex biancazzurro, oggi ds di fama internazionale, troverà certamente un nuovo club prestigioso in cui far brillare le sue conoscenze calcistiche, la sua cultura sportiva e il suo stile di gentiluomo del calcio, doti ormai introvabili nel mondo del pallone. Che al Milan, un domani, probabilmente rimpiangeranno.