Messina - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Non fermarsi. E’ l’ordine di Zeman al Pescara in vista del suo ritorno da ex a Messina. Il boemo in Sicilia, la sua terra adottiva, vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella di domenica scorsa contro la Gelbison. Certe due novità nella formazione iniziale, anche per avere maggiore freschezza contro una squadra, quella sicula, in difficoltà in classifica ma con diverse individualità di categoria superiore, come l’ex esterno offensivo Antonino Ragusa. Il boemo ritrova Cancellotti dopo la squalifica sulla fascia destra (gli farà posto Crescenzi), ma per lo stesso motivo perde Rafia, fermato da giudice: la mezzala destra sarà quasi certamente il ventenne Germinario, titolare solo alla prima di campionato all’Adriatico contro l’Avellino finora in stagione: il centrocampista piemontese, rilanciato nella mischia ad Agropoli, garantisce chilometri e sostanza ad una squadra che altrimenti rischierebbe di essere troppo compassata. E poi, si sa, la carta d’identità non è mai stata un limite per il boemo. A centrocampo mancano ancora Gyabuaa e Kraja, per questo il tecnico punta sul dinamico 2002 ex Chisola, tenendo il più esperto Aloi come carta di riserva in panchina (per lui sarebbe una sorta di derby, essendo di Reggio Calabria). Anche in attacco una possibile novità: al confermato Lescano, Zeman metterà accanto sugli esterni Cuppone e Kolaj, dando un turno di riposo a Merola, finora sempre in campo dal suo arrivo a Pescara sia con Colombo che con il boemo. L’ex Cosenza ha bisogno di rifiatare e potrebbe essere impiegato part-time, pensando anche alla prossima gara interna di domenica contro la Turris all’Adriatico.

Il possibile undici biancazzurro dovrebbe essere formato da Plizzari tra i pali, Cancellotti, Brosco, Mesik e Milani in difesa, Germinario (o Aloi), Palmiero e Mora in mediana; Cuppone (o Merola) con Lescano e Kolaj in attacco. Dopo la rifinitura a Silvi, il boemo ha pranzato con la squadra evitando la conferenza stampa pregara, prima di partire ieri pomeriggio verso la Sicilia con un volo da Fiumicino.

Zeman sarà uno dei tanti ex della partita di oggi pomeriggio. L’allenatore di Praga ha guidato in C i giallorossi alla fine degli anni ’80, lanciando sul grande palcoscenico Totò Schillaci, poi ceduto alla Juventus e diventato eroe della Nazionale a Italia ’90. Nella squadra siciliana tre ex del Delfino: Ragusa, il giovane pennese Napoletano, passato dalle giovanili biancazzurre al Parma e ora in prestito al Messina, e Daniele Cinelli, il vice di mister Raciti.

Il Messina se la passa malissimo: è terzultimo in classifica, in piena zona play-out. Paga una prima parte di stagione disastrosa sotto la guida dell’ex allenatore del Pescara Gaetano Auteri, anche se adesso è in ripresa grazie alla cura Raciti, allenatore siciliano doc che spera di portare i messinesi alla salvezza. Finora, in 11 gare, ha raccolto 19 punti, di cui 11 conquistati fuori casa (senza mai perdere). Al “San Filippo-Franco Scoglio”, 8 punti con due ko contro Cerignola e Monopoli. Out gli infortunati Grillo e Catania (stagione finita), oltre allo squalificato Fofana (2 giornate). Non è al meglio Oliver Kragl (3 gol e 3 assist) per fastidi muscolari: il forte esterno ex Crotone, Frosinone, Foggia potrebbe cominciare dalla panchina. Nella probabile formazione del Messina, con il 4-2-3-1, Fumagalli tra i pali, Berto, Trasciani, Ferrara e Celesia in difesa; Mallamo-Konate tandem mediano, esterni alti Fiorani e Ragusa, Balde alle spalle di Perez. Il match sarà diretto da Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

Messina - Pescara: probabile formazione

Messina (4-2-3-1) 30 Fumagalli; 5 Berto, 23 Trasciani, 18 Ferrara, 16 Celesia; 75 Mallamo, 14 Konate; 28 Fiorani, 10 Balde, 90 Ragusa; 31 Perez. All. Raciti.

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 88 Germinario, 5 Palmiero, 19 Mora; 30 Merola, 10 Lescano, 7 Kolaj. All. Zeman.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Messina - Pescara, partita valida per la 12a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, mercoledì 15 marzo alle 14.30 allo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.