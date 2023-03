Messina - Pescara 1-0: partita, tabellino e voti

Il Pescara a Messina manda in campo la sua bruttissima copia e va ko (1-0). Torna di nuovo in discussione il terzo posto. Ora in corsa oltre al Foggia c'è anche il Picerno, che sale a 50 punti, due in meno del Delfino e con il vantaggio dello scontro diretto d’andata vinto all’Adriatico. Figuraccia della squadra di Zeman (ex) al San Filippo: per il boemo è il primo ko dopo tre partite. Serviva continuità, invece è arrivata una sconfitta contro una squadra di bassa classifica che, in casa, finora non aveva certo dato il meglio di sé. Eppure, ieri sembravano Mora e compagni quelli in affanno e a rischio retrocessione…

Fin dall’inizio del match si capisce che a Messina non sarà un bello spot per il calcio spettacolo. Occasioni da gol chiare non se ne annotano, né da una parte né dall’altra. Tanti falli, tante interruzioni. E un campo in pessime condizioni (anche a causa della pioggia), con l’aggiunta di un vento fastidioso, non agevolano il compito delle squadre. Il Messina parte forte cercando di colpire in avvio e Plizzari deve superarsi sul tiro potente di Balde dalla distanza. Il Pescara si vede alla mezzora con un destro radente di Germinario, che però esce abbondantemente a lato. Fumagalli torna negli spogliatoi con i guanti illibati. Ma la sensazione data dalla squadra di Zeman nella parte finale del primo tempo è quella di una graduale crescita, almeno dal punto di vista della personalità e della tenuta del campo.

Zeman infatti dà fiducia all’undici iniziale anche nel secondo tempo, tenendosi i cambi per il finale di partita. Anche Raciti non cambia il Messina, e fa bene: dopo 3’ Balde spacca il match e rompe gli equilibri. L’ex Ragusa – scatenato di fronte ai suoi vecchi colori – a sinistra ha tutto lo spazio e il tempo per lavorare un pallone e guardare l’arrivo dell’attaccante spagnolo a rimorchio al limite dell’area: tiro di prima che viene sporcato da Mesik e beffa Plizzari. Il Pescara si riversa con rabbia nella metà campo siciliana e al 5’ Fumagalli è provvidenziale. Ma è solo una fiammata. Il Messina affonda la lama negli spazi e sfiora il raddoppio più di una volta. Clamorosa la chance mancata da Kragl al 20’ solo davanti a Plizzari. Il Delfino è totalmente incapace di creare un’azione offensiva ragionata e organizzata. Sfilacciata e lunga, la squadra di Zeman non si trova, non offre mai un pallone giocabile a Lescano nel cuore dell’attacco e fatica anche a contenere le ripartenze della formazione siciliana, ancora vicina al bis con Berto al 41’ sugli sviluppi di un angolo. Nel finale, nonostante i cambi, biancazzurri mai pericolosi. Anzi, ancor più arruffoni e imprecisi, anche nei passaggi più elementari. Alla fine, il portiere messinese non fa una parata e a festeggiare sono solo i siciliani, che restano aggrappati alla salvezza diretta. Il Pescara deve pensare già alla Turris.

Messina - Pescara 1-0: tabellino e voti

MESSINA Fumagalli 6; Berto 6, H. Balde 6, Ferrara 6, Celesia 6 (dal 42’ s.t. Marino s.v.); Fiorani 6 (dal 13’ s.t. Mallamo 6), Konate 6,5, Kragl 6,5 (dal 42’ s.t. Trasciani s.v.); Ragusa 7 (dal 36’ s.t. Zuppel s.v.), Perez 5,5 (dal 36’ s.t. Versienti s.v.), Balde 6,5. A disp. Lewandowski, Ferrini, Salvo, R. Marino, Napoletano, Grillo, Curiale, Iannone, Ortisi. All. Raciti.

PESCARA Plizzari 6,5; Cancellotti 5 (dal 40’ s.t. Crescenzi s.v.), Brosco 5,5, Mesik 5,5, Milani 5; Mora 5, Palmiero 5,5, Germinario 5,5 (dal 36’ s.t. Aloi s.v.); Merola 5 (dal 36’ s.t. Delle Monache s.v.), Lescano 5 (dal 40’ s.t. Vergani s.v.), Kolaj 5 (dal 19’ s.t. Cuppone 5). A disp. Sommariva, D’Aniello, Ingrosso, Boben, Catena, Desogus. All. Zeman.

ARBITRO: Mirabella di Napoli 6.

RETI: nel s.t. 3’ Balde (M).

NOTE: ammoniti Balde (M), Celesia (M), Milani (P), Palmiero (P), Ragusa (M), Mallamo (M); recupero: 1’ p.t., 5’ s.t.