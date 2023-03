Messina-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Girone C

Turno infrasettimanale in serie C con la partita tra Messina e Pescara: il tecnico biancazzurro Zeman sarà l'ex di turno contro i siciliani. Torna Cancellotti, squalificato Rafia. Germinario e Kolaj possibili novità dal 1'. Seguite la nostra diretta!

Messina-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 50' è finita! Il Messina batte il Pescara 1-0 grazie a una rete di Balde a inizio ripresa.

49' angolo di Mora, sul primo palo libera la difesa.

48' traversone in area di Delle Monache dalla sinistra, troppo lungo per tutti e rimessa dal fondo per il portiere.

46' contrasto in area con Crescenzi che si lascia un pò cadere proprio davanti lo sguardo dell'arbitro, si gioca.

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

43' resta in attacco il Messina che continua a conquistare tiri dalla bandierina

42' Marino per Celesia e Trasciani per Kragl.

41' angolo di Kragl, sul secondo palo colpisce di testa Berto con palla che dopo un rimbalzo sfila sul fondo.

40' in campo Crescenzi per Cancellotti, c'è anche Vergani per Lescano.

39' combinazione in area tra Balde e Zuppel ma rasoterra troppo centrale, blocca Plizzari.

37' nel Pescara c'è Delle Monache per Merola e Aloi per Germinario.

36' Zuppel per Ragusa e Versienti per Perez le nuove mosse di Raciti.

34' contropiede del Messina finalizzato in area da Perez ma destro da posizione defilata sul primo palo che trova i guantoni di Plizzari! Sull'angolo palla verso il primo palo intercettata da Milani ancora sul fondo.

31' tiro dalla bandierina per Ragusa, traiettoria a rientrare, interviene Plizzari con i pugni ma fischiata carica al portiere.

28' distanza non rispettata per la punizione da Mallamo che viene ammonito. Diffidato salterà la prossima partita a Potenza.

25' braccio alto di Ragusa che viene ammonito.

23' gioco fermo con Ferrara a terra dopo una capocciata con Merola. Staff medico in campo e nessun problema per il 18 locale.

20' incredibile palla gol fallita dal Messina con Kragl. Il giocatore ha recuperato una palla sanguinosa in area ma invece di calciare subito in porta prova a servire un compagno ma la difesa ci mette una pezza in angolo! Sugli sviluppi nulla di fatto.

19' in campo Cuppone per Kolaj.

16' spunto di Balde che vede quasi al limite dell'area Kragl ma il suo mancino è tanto potente quanto impreciso.

12' dentro Mallamo per Fiorani.

9' angolo dalla sinistra affidato a Ragusa, traiettoria corta con intervento della difesa nuovamente sul fondo.

6' contropiede del Messina, intervento in scivolata su Ragusa di Palmiero e giallo per lui.

5' reazione immediata del Pescara che ha creato un pò di scompiglio nell'area avversaria e conquista successivamente una punizione al vertice sinistro dell'area: palla buttata dentro e su colpo di testa ravvicinato super intervento di Fumagalli con una mano d'istinto!

3' Balde!!! Messina in vantaggio! Azione dalla sinistra di Ragusa bravo in area a pescare l'inserimento a centro area del compagno e colpo con il piatto che trova una leggera deviazione di Mesik a ingannare Plizzari.

2' primo tentativo dal limite di Merola ma il suo rasoterra è un semplice passaggio per Fumagalli.

1' si riparte, nessun cambio nell'intervallo.

PRIMO TEMPO - 46' si chiude quindi un primo tempo avaro di emozioni, 0-0 tra Messina e Pescara nell'intervallo. Torniamo presto per seguire la seconda parte del match

46' cartellino giallo anche per Milani che ha fermato un tentativo di ripartenza del Messina

44' Ci sarà un minuto di recupero.

40' fallo su Merola di Celesia che viene ammonito dall'arbitro. Sugli sviluppi dell'azione conclusione tentata da Germinario ma non inquadra lo specchio della porta.

37' giocata in verticale di Palmiero con un pallonetto su Kolaj partito in netta posizione di offside.

33' da Kolaj a Milani sulla sinistra, cross basso in area intercetta Balde a deviare sul fondo. Palla calciata verso il centro area da Palmiero ma l'arbitro ravvisa un fallo in attacco.

30' punizione conquista sulla trequarti da Kragl che prova direttamente in porta da posizione siderale ma termina abbondantemente a lato.

28' primo giallo della partita a Balde per proteste

26' si alza la bandierina, segnalata posizione di fuori gioco a Perez. Match che stenta a decollare.

21' angolo conquistato sulla sinistra d'attacco del Delfino, palla a Milani che pennella in area per Lescano ma l'attaccante fallisce un aggancio che lo avrebbe portato a calciare da favorevole posizione.

17' gioca molto alta la difesa del Messina, pescato in un fuori gioco di rientro Lescano praticamente sulla linea di centrocampo.

16' spunto sulla destra del Pescara, scarico in area per Merola ma tentativo fuori bersaglio.

14' tentativo dalla lunga distanza di Kolaj, un pallonetto che non sorprende Fumagalli tra i pali.

11' diagonale in area di Lescano, palla larga sul fondo ma c'è stato un tocco della difesa. Sul corner palla al limite per Kolaj che non riesce a imbucare Lescano in area, troppo lunga la misura del passaggio

9' nuovo tiro dalla bandierina per i siciliani, vento molto forte resta dificile anche fa restar fermo il pallone. Palla sul primo palo dove la difesa disimpegna sul fondo

8' segnalata posizione di offside per Perez, punizione affidata alla difesa ospite.

5' punizione dai 30 metri per Kragl, palla su muro della difesa abruzzese. Gioco fermo perchè Mora ha preso la pallonata sullo stomaco e appare un pò stordito. Il giocatore si rialza prontamente e si porta a bordo campo pronto a rientrare.

2' scambio tra Perez e Ragusa lungo la corsia di sinistra e primo corner conquistato. Sugli sviluppi del corner palla al vertice sinistro dell'area per Balde e destro potente all'angolino sinistro che trova Plizzari attento nel deviare sul fondo! Nulla di fatto sul nuovo tentativo dalla bandierina

1' Si parte!

Messina-Pescara: il tabellino

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Berto, H.Balde, Ferrara, Celesia; Fiorani, Konate, Kragl; Ragusa, Perez, Balde. A disp.: Lewandowski, Trasciani, Ferrini, Salvo, Mallamo, R.Marino, G.Marino, Napoletano, Grillo, Curiale, Iannone, Ortisi, Versienti, Zuppel. All. Raciti

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Mora, Palmiero, Germinario; Merola, Lescano, Kolaj. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Ingrosso , Boben, Catena, Aloi, Delle Monache, Desogus, Cuppone, Vergani. All. Zeman

Reti: 3' st Balde