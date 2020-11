Dopo che sono stati riscontrati casi di positività al Covid nella nazionale albanese, Memushaj non ci sarà con la Spal. Il giocatore, reduce dagli impegni di Nations League, non si unirà al gruppo per la trasferta di Ferrara perché, anche se attualmente negativo, dovrà seguire il protocollo federale che prevede l’isolamento fino al prossimo tampone.

La partita contro la Spal è in programma sabato 21 novembre allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con fischio d'inizio alle ore 14. Oggi si è tenuta una seduta di allenamento al Delfino Training Center, cui è poi seguita la partenza per Ferrara. Ieri lavoro di attivazione, tattica sul campo e partitella nel finale di giornata. Differenziato per Omeonga, Jaroszynski e Ghut, terapie per Ceter.