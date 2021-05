Pescara Calcio, Memushaj rinuncia allo stipendio di giugno e resta in biancazzurro

Il calciatore albanese ha deciso di rinunciare allo stipendio del prossimo mese ma ha confermato che resterà con il Delfino anche in Serie C

Ledian Memushaj resterà con il Pescara anche nella prossima stagione che si disputerà in Serie C dopo l'amara retrocessione di quest'anno.

Il calciatore albanese, come fa sapere la Delfino Pescara 1936, dopo un incontro con il presidente Daniele Sebastiani, ha ritenuto di voler rinunciare alla mensilità di giugno.

«La società», si legge in una nota della società biancazzurra, «nel ringraziare il calciatore per il gesto in un momento sicuramente delicato del club, ha invitato il calciatore a continuare il suo personale percorso di recupero al fine di averlo pronto alla ripresa del campionato».