Calciomercato Pescara, Mattia Del Favero arriva in prestito in biancazzurro

Ufficiale anche l'arrivo di Mattia Del Favero al Pescara.

La Delfino Pescara 1936 ufficializza di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del portiere di 20 anni.

Il 20enne estremo difensore arriva in biancazzurro con la formula del prestito.

Del Favero è stato convocato per la prima volta sulla panchina della Juventus come terzo portiere il 30 maggio 2015 in una partita contro il Verona e più volte in panchina durante le stagioni 2016-17 e 2017-18. Ha esordito in Lega Pro con la Juventus U23 il 16 settembre 2018 in una partita contro l’Alessandria. Il 22 luglio 2019 è passato in prestito al Piacenza, club di Lega Pro.