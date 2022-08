Il pennese Di Norscia al Cagliari

Il pennese Matteo Di Norscia è il nuovo preparatore dei portieri del Cagliari. Già alle dipendenze del Pescara, Di Norscia rivestirà l'incarico di preparatore dei portieri della squadra Primavera, nonchè secondo della prima squadra, che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile pennese, Matteo era stato anche estremo difensore della prima squadra biancorossa.

Negli anni ha saputo coltivare al meglio la propria passione, diventando un preparatore dei portieri di altissimo livello. Con grande passione e applicazione ha lavorato per migliorarsi giorno dopo giorno, arrivando in una società prestigiosa come il Pescara, e ora in una big del calcio italiano come il Cagliari, appena retrocesso dalla A alla B.