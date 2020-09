Pescara calcio, Oddo contento di essere tornato: "Se sarò l'allenatore giusto lo dirà il campo" [VIDEO]

Massimo Oddo è pronto a riprendere in mano il Pescara che nel 2016 portò in Serie A.

L'allenatore del Pescara è stato presentato ufficialmente questa mattina per la sua seconda esperienza con i biancazzurri.

Al suo fianco il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani.

Come prima cosa Oddo ha smentito qualsiasi presunto accordo con Sebastiani prima del playout dicendosi amareggiato per quanto detto e scritto: «Ho le prove nel telefono che la trattativa con il Pescara è stata avviata 5 giorni dopo la finale. La prossima volta che vedrò scritte cose del genere sui giornali agiremo a livello locale».

Sul tema interviene anche Sebastiani confermando quanto affermato da Oddo e parlando di «situazione fuori luogo, è una cosa disgustosa e chiuederei l'argomento qui».

Eluso, al momento l'argomento relativo a eventuali nomi chiesti da mister Oddo («non ho fatto nomi ma a Repetto basta indicare la tipologia di calciatore che può essere utile») ma il presidente conferma che saranno almeno 6-7 gli innesti immediati in attesa di poter regalare qualche «ciliegina» negli ultimi giorni.

«In questo momento siamo in ricostruzione e quindi non può esserci obiettivo», spiega l'allenatore del Delfino, «l'unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il presidente è di provare a giocare bene a calcio. Questa credo sia la priorità, di divertirci noi in campo e di far divertire chi ci vede».

Di seguito il video della presentazione: