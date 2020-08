Ora è ufficiale: Massimo Oddo torna in biancazzurro, è il nuovo allenatore del Pescara

È arrivata la firma e quindi l'ufficializzazione del contratto che lega Massimo Oddo al Pescara per un anno. La stessa società biancazzurra infatti questa mattina ha pubblicato un post sul suo sito ufficiale e sui social riguardante l'accordo:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro

Già da ieri erano trapelati i primi dettagli riguardanti il contratto di un anno per l'ex calciatore ed allenatore pescarese, con opzione per il rinnovo. Dopo l'allontanamento di Sottil ed altri nomi come quelli di Pillon e Di Biagio, la società era ad un bivio dovendo scegliere di fatto fra lo stesso Oddo e Fabio Pecchia.