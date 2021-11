Massimo Ganci, l'eroe del 2010 compie 40 anni

Tanti auguri Massimo Ganci. Il bomber del Pescara promosso in B nei play-off del 2010, guidato da Eusebio Di Francesco con un Sindaco Sansovini in rampa di lancio verso il trionfo zemaniano e un Marco Verratti ancora in fasce, oggi compie 40 anni. Milanese di origini, marchigiano d'adozione, l'ex attaccante biancazzurro continua a emozionare nell'Eccellenza delle Marche con il Porto Sant'Elpidio: sono già 5 gol in campionato. Tanto per non perdere il vizietto. Nel mentre, sta già decollando la sua academy dedicata alla formazione e al perfezionamento tecnico dei giovani.

Una vita nel pallone, per la punta ex Monza, Treviso e Reggina, ma anche una vita segnata dal Pescara e dalla città adriatica. Quel gruppo con cui vinse la C1 nel 2010, segnando l'indimenticabile gol della finale di ritorno all'Adriatico contro l'Hellas Verona, questa mattina lo ha inondato d'affetto. Lo stesso hanno fatto sui social decine di tifosi del Delfino. "Abbiamo ancora una chat con i ragazzi del Pescara 2009/2010 - racconta Ganci - e nelle ultime ore tutti mi hanno scritto un messaggio di auguri, ci sentiamo spesso e siamo sempre in contatto. Eravamo un gruppo straordinario, siamo molto legati. Verratti? Non abbiamo il suo ultimo numero, speriamo di poterlo reinserire nel gruppo whatsapp. E' diventato straordinario, il migliore al mondo nel suo ruolo. Mi vengono i brividi se ci penso, e se leggo frasi di Messi, Guardiola o Neymar che lo incoronano".

Il Pescara di oggi non sembra in grado di fargli un regalo di compleanno: "Peccato. La C è dura. La partenza forte ha un po' illuso. Ma per vincere servono tante componenti: allenatore, uomini, ambiente. Sembrava l'anno giusto... adesso, però, bisogna mettersi sotto e guardare ai play-off. Sono difficili, ma arrivando più in alto possibile nella griglia non sono impossibili. Alla promozione diretta, al momento, non credo. Ma è importante non mollare e continuare a lottare fino alla fine, delle possibilità ci sono ancora. Inutile dire che sarei il primo ad esultare per il ritorno in B dei biancazzurri. Se a gennaio serve un attaccante, sono a disposizione...".

Undici anni e mezzo dopo quel gol, ci vorrebbe un altro Ganci per far esplodere ancora l'Adriatico. Chi erediterà il suo posto nel cuore dei tifosi? Per ora nessuno... ecchiseloscorda Massimo Ganci! Buon compleanno bomber!