Verratti nella storia del Psg è il secondo calciatore con più presenze

Altro che critiche. Marco Verratti è sempre più nella storia del Psg. Il centrocampista di Manoppello ieri sera è stato premiato dal club dello sceicco Al-Khelaifi assieme ad altre due leggende del club. L'ex Pescara ha raggiunto le 409 presenze con i parigini, diventando così il secondo calciatore di tutti i tempi con più partite giocate con la maglia del Psg. Davanti a lui c'è solo Jean-Marc Pilorget, a quota 435, mentre sul podio lo tallona da vicino il compagno di squadra brasiliano Marquinhos. Per Verratti, che ha un contratto faraonico con il club francese fino al 30 giugno 2026 (avrà quasi 34 anni alla scadenza), ancora tempo in abbondanza per battere tutti i record e diventare il primo calciatore con più presenze nella storia del Psg. L'abruzzese è già il calciatore che ha vinto più di tutti nella storia del club, il prossimo step è quello di essere il primo per partite giocate. Il suo futuro è quindi sempre più parigino, nonostante la pioggia di critiche feroci dei francesi dopo la recente eliminazione dalla Champions League. E la moglie Jessica Aidi, ieri ospite di Silvia Toffanin, a Canale 5, ha confermato che la famiglia Verratti continuerà a vivere a Parigi anche nei prossimi anni: "La nostra casa è qui, dove tutto è iniziato. Le nostre carriera e la nostra vita insieme. Anche se dovessimo viaggiare per un periodo, il nostro punto di riferimento sarà sempre Parigi".

Il post del PSG

"Jean-Marc Pilorget accanto al presidente Nasser Al-Khelaïfi poi con Marquinhos e Marco Verratti prima del calcio d'inizio. 1245 partite con Paris Saint-Germain in totale: Jean-Marc Pilorget (435 partite), Marco Verratti (409 partite), Marquinhos (401 partite)"