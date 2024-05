Marco Verratti non dimentica le origini: torna a casa per i festeggiamenti in onore del Volto Santo

Un po' di stupore, ma nemmeno troppo dato il profondo ed inscindibile legame che c'è tra il suo paese d'orogine e il calciatore abruzzese più forte di sempre. E' quello che hanno provato tante persone sabato sera a Manoppello nel vedere in paese Marco Verratti, l'ex stella del Psg che ora gioca in Qatar. Verratti ha infatti riabbracciato la sua Manoppello proprio nei giorni in cui nella cittadina del Pescarese sono in corso i festeggiamenti in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire. Innamorato dei suoi luoghi di origine e dei suoi compaesani, Verratti - che quando può torna a casa cercando di passare inosservato e senza far sapere nulla in primis alla stampa - ne ha approfittato per trascorrere qualche momento di relax e divertimento insieme ai familiari e agli amici. Ed a Manoppello è subito scattata la caccia al selfie e all'autografo. Verratti, che da un anno ha lasciato il Paris Saint Germain per l’Al-Arabi di Doha, capitale del Qatar, con un ricchhissimo contratto triennale, può a breve far ritorno in Europa dalla porta principale. D'altro canto è ancora giovane per una "pensione" anticipata a suon di petroldollari e almeno un biennio a grande livello lo potrebbe ancora garantire.E mentre si attende che il mercato diventi rovente anche intorno al suo nome,.Marcolino si rilassa nella sua terra insieme agli amici di sempre. Le feste patronali a Manoppello si chiudono il 20 maggio, data storica per il calcio pescarese e anche per Verratti: 12 anni fa, il 20 maggio 2012, espugnando il Merassi di Genova e battendo per 3-1 a domicilio la Sampdoria il Pescara di Zeman, Immobile, Insigne e, appunto, Verratti, tornò in serie A a distanza di 20 anni dall'ultima volta e passando alla storia come la Zemanlandia biancazzurra