Verratti, furto record a Ibiza: refurtiva di 3 milioni

Il bottino ammonterebbe, secondo i media spagnoli, a 3 milioni di euro tra contanti, gioielli e altri beni di lusso. Furto record ai danni di Marco Verratti: il colpo milionario è avvenuto nella villa affittata dal campione pescarese del Psg a Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze con alcuni amici e la moglie Jessica Aidi. La villa in cui soggiorna Verratti è di proprietà di Ronaldo, l'ex Fenomeno brasiliano dell'Inter (oggi è proprietario del club Valladolid). I contorni del furto non sembrano molto chiari, come riporta il Diario de Ibiza, che per primo ha dato la notizia del crimine.

L’agenzia spagnola Efe ha avuto conferma dalla Guardia Civil sul furto, ma non ancora sul valore della refurtiva. La villa si trova nel Municipio ibizenco di Sant Josep, nella zona di Cala Jondal, nella parte meridionale dell’isola che da giorni è stata presa d’assalto dai calciatori più celebri d'Europa. L'agenzia Efe riporta che, al momento del furto, nella villa non c’era nessuno. Ma non sono stati trovati segni di effrazione ai vari ingressi, e questo rende l'episodio piuttosto misterioso. La denuncia presso la sede della Guardia Civil di Sant Josep è stata depositata questa mattina ed è stata subito aperta un’indagine.