Niente ritorno in Nazionale per Marco Verratti. E Spalletti lascia a casa anche Ciro Immobile

Nonostante la grande voglia d'azzurro, Marco Verratti deve rinviare ancora il suo ritorno in Nazionale. Il Gufetto di Manoppello, infatti, non figura nella lista dei 29 convocati dal c.t. Luciano Spalletti per gli ultimi due impegni nel girone di qualificazione ad EURO 2024 per la Nazionale, che venerdì 17 novembre affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma per poi vedersela lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen con l’Ucraina, ancora costretta a giocare fuori dai propri confini a causa della guerra. In palio il secondo posto del Gruppo C, che vale l’accesso diretto al Campionato Europeo di Germania 2024. Gli Azzurri sono artefici del proprio destino: vincendo con la Macedonia del Nord potrebbero accontentarsi di un pareggio con l’Ucraina per raggiungere il secondo posto in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti. Un pareggio o una sconfitta con la Nord Macedonia obbligherebbero invece l’Italia a vincere l’ultimo match con l’Ucraina.

Sono 29 i calciatori convocati da Luciano Spalletti: tornano a vestire la maglia azzurra Davide Calabria, assente dal giugno 2022, Buongiorno, Toloi e Jorginho, che ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League. I volti nuovi sono quelli del difensore della Juventus Andrea Cambiaso e del centrocampista del Monza Andrea Colpani, che avevano già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale.

Tra i precettati manca anche l'altro grande protagonista della Zemanlandia pescarese 2011-12, quel Ciro Immobile che ha da poco festeggiato i 200 gol in maglia Lazio e che era stato il primo capitano azzurro dell'era Spalletti. Due soli gli ex Pescara in lista: Cristante (Roma) e Politano (Napoli). Manca dunque anche il capitano della Fiorentina, protagonista nell'ultima serie A pescarese, Biraghi.