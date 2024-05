Marco Verratti può tornare a giocare in Europa: addio al Qatar dopo un solo anno?

Addio ai petroldollari e ritorno in Europa con una big del calcio continentale per Marco Verratti dopo un solo anno dall'inizio dell'avventura in Qatar? E' possibile. In Spagna qualcuno si spinge ancor più in là parlando di possibilità assai concreta di un suo approdo in Liga, e non in una squadra qualsiasi ma nel Barcellona, tuttavia al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi. I fatti dicono che ad oggi Verratti ha appena vinto il suo primo trofeo in Qatar, ma che è ormai lontano dal calcio che conta e che con la Nazionale non gioca più da mesi e mesi. Ma il Gufetto di Manoppello è ancora (relativamente) giovane e potrebbe essere grande protagonista in campionati di spessore almeno per un triennio ancora, ecco perchè l'ipotesi di un suo ritorno in Europa dalla porta principale dopo appena una stagione lontano non è affatto peregrina.

Dopo 11 anni di trionfi e vittorie, Champions League a parte, in maglia Psg, non sarebbe quindi la Serie A (dove non ha mai giocato, essendo passato alla squadra di Parigi direttamente dalla Serie B vinta in maglia Pescara) il suo nuovo approdo continentale: sarebbe invece il Barcellona, team che per anni lo ha inseguito invano. Stavolta potrebbe essere la volta giusta. Gli assalti blaugrana in passato sono sempre naufragati per la ferrea ed inscalfibile resistenza imposta da Nasser Al-Khelaifi ,che lo legò a lungo al Paris Saint Germain e che portò anche al divorzio del Gufetto con lo storico manager Donato Di Campli (che spingeva per portarlo in Catalogna), adesso le cose sono cambiate. Per realizzare il ritorno in Europa e vestirsi di blaugrana, però, Verratti dovrebbe considerare di abbassare sensibilmente il suo stipendio perchè il Barcellona non potrebbe (e non vorrebbe nemmeno) pareggiare quanto il giocatore percepisce attualmente e il giocatore dovrebbe inoltre dare garanzie sulla sua tenuta fisica dopo un anno trascorso in Qatar, in un campionato poco competitivo.

Secondo il Mundo Deportivo - organo di informazione spagnolo assai importante - il centrocampista pescarese si sarebbe già stufato dell'Al Arabi, una squadra che non gli darebbe abbastanza stimoli, e avrebbe già dato mandato al suo entourage di fare un giro esplorativo per saggiare l'interesse del Barcellona nei suoi confronti. Sempre il 'Mundo Deportivo', giornale da sempre vicino alle cose del mondo 'barcellonista', ha lanciato un sondaggio sul giocatore preferito dai tifosi per il ruolo di centrocampista e Verratti occupa l'ultimo posto: soltanto il 5,8% dei sostenitori blaugrana lo vorrebbe con la maglia della squadra allenata da Xavi. Cosa accadrà? L'estate di calciomercato si sta avvicinando e sembra che Marco Verratti, in un modo o nell'altro, sarà grande protagonista della sessione di trattative.