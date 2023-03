Stagione finita per il pescarese Teraschi

La stagione di Marco Teraschi è terminata in anticipo: nei giorni scorsi, l'esterno pescarese del Latina è andato sotto i ferri per un intervento chirurgico con cui dovrà risolvere un problema di pubalgia che negli ultimi mesi lo ha tenuto lontano dai campi condizionando il suo campionato. L’esterno maglia numero 77 del Latina, classe 2001, cresciuto nel Delfino Curi Pescara, sotto gli insegnamenti di un maestro “vecchia scuola” come Guglielmo Bonati, è alla quarta stagione con la maglia nerazzurra dei pontini. La prima era iniziata solo a gennaio del 2020, poi stoppata dal Covid. Arrivato come under in serie D (36 partite, 3 gol e 6 assist in un anno e mezzo), scelto dall’occhio esperto di Marcello Di Giuseppe, il ds abruzzese del Latina, Teraschi è stato confermato dopo la promozione in C e già l’anno scorso ci ha messo pochissimo a diventare protagonista al Francioni con le sue sgroppate sulla fascia. Gol, assit e grandi giocate: il pescarese, cresciuto nella D’Annunzio – fino agli Allievi – e poi lanciato dal Delfino Curi Pescara (ex Flacco Porto) nel calcio nazionale, tornerà in campo all'inizio della preparazione del campionato 2023/2024.

Il comunicato del Latina Calcio

"Operazione riuscita per Marco Teraschi. Il calciatore del Latina Calcio 1932, nella giornata di ieri, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema di pubalgia, nello specifico una sindrome retto-adduttorea. L’esterno è stato dimesso nella giornata di oggi ed è pronto a iniziare un percorso post-operatorio e riabilitativo. L’intervento è stato eseguito all’ICOT di Latina dal Professor Agostino Tucciarone, responsabile sanitario della squadra nerazzurra, coadiuvato dalla dottoressa Cristina Carnevali e dal dottor Daniele Bartocci. La società Latina Calcio 1932 tutta, augura a Marco una buona guarigione, e un pronto rientro in campo".