"Questo è il calcio": Marco Lussoso presenta il suo progetto fotografico a Pescara

Arriva anche a Pescara la presentazione ufficiale del volume "Questo è IL CALCIO" di Marco Lussoso, uno dei fotografi più importanti e noti delle vicende sportive nazionali e non. L'opera sarà presentata in città alla Galleria Spazio Bianco in piazza Salotto, angolo viale Regina Margherita mercoledì 3 gennaio alle ore 11. L'opera presenta i testi di Vincenzo Cilli, Agostino Gabotti, Gianni Lussoso, Raffaella Lanza, Gabriella Mancini ed Alex Tacchini (224 pagine da sfogliare tutte d'un fiato)

Marco Lussoso, classe 1962, è un fotografo professionista che ha iniziato la sua carriera di fotoreporter nel 1986 con il quotidiano Il Centro a Pescara, seguendo in quella circostanza tutti gli eventi di cronaca, sport, musica e costume fino al 1993, quando ha deciso di fare il grande salto professionale trasferendosi a Milano, dove ha collaborato da subito con la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, la società sportiva Inter per conto dell’agenzia fotografica D.F.P. e poi con i maggiori quotidiani italiani e riviste anche internazionali. Il suo curriculum annovera diciannove libri, molte copertine di riviste, oltre quindici importanti mostre fotografiche in Italia, Australia, Hong Kong e USA. Nel 1995 è stato reporter di guerra in Bosnia e Croazia e poi anche in Kosovo, mentre nel 1997 è andato in India per realizzare il reportage dei funerali di Madre Teresa a Calcutta. Proprio nel 1997 è diventato il fotografo ufficiale della Juventus fino al 2002 seguendo quotidianamente la squadra, poi è tornato a vivere a Milano in cerca di nuovi stimoli, anche se ha continuato a collaborare con la Juventus occupandosi dell’immagine della Società e dei calciatori fino al 2005. Tra le tantissime altre attività professionali, giova ricordare che n el 2008 e 2009 ha lavorato a Maranello per conto della Ferrari, curando i servizi foto-grafici per l’ufficio stampa e per il reparto comunicazione e che nel maggio del 2021 è tornato a vivere a Vercelli, dalla nuova proprietà della Pro Vercelli è stato chiamato per essere nuovamente il fotografo ufficiale. Adesso questo nuovo progetto, nel quale racconta decenni a bordo campo al seguito e al servizio dello sport più amato in Italia ( e non solo).

“Di una fotografia mi interessa la forza espressiva. Non è necessario che sia sempre tecnicamente impeccabile. L’espressività e le emozioni sono qualcosa di astratto, come il pensiero”. Così Marco Lussoso presenta questo libro che racconta l’agonismo e il fascino del calcio, con una serie di emozionanti fotografie in rigoroso bianconero dove gli atleti sono i protagonisti con le loro gesta. Il progetto fotografico “questo è IL CALCIO” è nato con l’obiettivo di raccontare 44 anni di una carriera “a bordo campo”, a stretto contatto con un mondo, oggi più che mai, fra i più affascinanti e contraddittori: il mondo del calcio. Il calcio è un tema talmente ricco di sfumature avvincenti ed emozionanti da essere sta-to il soggetto dell’opera di numerosi artisti. Nel calcio, oggi come allora, troviamo i grandi momenti di gioia condivisa, i segni del-l’orgoglio nazionale, i miti e gli esempi da seguire. I calciatori sono i gladiatori del nostro tempo, capaci di incantare folle enormi, di affascinare uomini e donne in ogni angolo del pianeta, famosi come i divi del cinema e della musica. Concentrazione, ambizione, passione, desiderio di gareggiare, entusiasmo di partecipare: è in questa sintesi armoniosa di forza, volontà e carattere che lo sport scrive le sue pagine più belle e i suoi protagonisti danno vita a immagini indimenticabili, che cambia-no sottilmente la nostra vita di tutti i giorni. Ciò che differenzia questa pubblicazione dalle altre è il modo in cui l’autore “racconta” questo sport: sintetizza lo spirito di chi segue il calcio con passione. Ed è una passione che trasuda da ogni fotografia. Ogni fotografia di questo libro è una storia capace di offrire l’impressione di assistere a un fatto straordinario, ogni volta diverso e ogni volta ca-rico di sensazioni.

Dice Marco Lussoso: “Ho scelto il bianconero perché la fotografia a colori viene immediatamente associata alle riviste. Penso che il bianco e nero invece funzioni da filtro, catturando l’essenza dei soggetti. Il mio approccio al mondo del calcio è stato nel 1979, quando ho iniziato a fare le foto-grafie per il settimanale “7 Giorni 7” di mio padre Gianni. Nel 1986 sono diventato profes-sionista col quotidiano “Il Centro” e da lì in poi le mie fotografie sono state pubblicate sui maggiori quotidiani italiani, riviste internazionali e vari libri. Rivedendo queste fotografie, avevano un senso sul mio computer e ho sentito che an-che oggi dovevano essere viste da altri, ero colpito dall’intensità che sembrava venire accentuata dal bianco e nero. Così ho selezionato le più suggestive, scattate in tutti questi anni, realizzando questo libro fotografico, il risultato è un percorso visivo di grande forza, sempre sorprendente, frutto di un enorme rispetto per i soggetti che ho fotografato e il mio interesse per questo sport. Ho cercato di offrire un racconto il più completo possibile dell’evento sportivo, un racconto composto da immagini che fossero in grado di affascinare, avvincere e raccon-tare. Molte delle fotografie scattate, restituiscono al calcio la sua dimensione affascinante e al tempo stesso più vera di gioco capace di comunicare emozioni. Sono fotografie innervate da un suggestivo bianco e nero perché sono un appassionato del bianco e nero e fermamente convinto che le immagini siano più vere”.