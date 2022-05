Sorpresa per i bimbi del Manoppello Arabona: in campo c'è anche Marco Verratti

Dopo aver celebrato il suo 8° scudetto in dieci anni con la maglia del Psg, Marco Verratti si è concesso i primi giorni di vacanza della stagione nella sua Manoppello. Ieri, il centrocampista della Nazionale è arrivato a sorpresa al campo IMTE di Manoppello, su cui si allenano i tanti bambini della scuola calcio federale che porta proprio il suo nome, gestita dalla società locale, il Manoppello Arabona, il club con cui il Gufetto ha iniziato a tirare calci al pallone da bambino, prima di trasferirsi al Pescara e da lì iniziare a incantare i palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Quando il campione 29enne di Manopello è entrato in campo, i bambini non credevano ai loro occhi. Idem i genitori, che assistevano all'allenamento. Sorrisi, abbracci, foto e qualche consiglio ai più curiosi. Verratti è stato disponibile e vicino ai suoi piccolissimi fan.

La società Manoppello Arabona ha approfittato per cogliere alcuni momenti e pubblicarli sulla sua pagina Facebook, scrivendo post in italiano e in francese dedicati al talento locale, diventato un simbolo del calcio mondiale. "Lì dove tutto ha avuto inizio...", recita un post con foto allegate.

E proprio su quel campo, un piccolo campioncino con il cachetto biondo cominciò - per gioco - la sua avventura. Con Verratti, a bordo campo, c'era anche la moglie Jessica Aidi, che su Instagram ha documentato il bel pomeriggio del marito nel suo posto del cuore.