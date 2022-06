Lutto nel Penne, si è spento Rosario Peretti

Un altro pezzo di storia della vita sociale e sportiva di Penne se ne va: si è spento a 75 anni Rosario Peretti, magazziniere, dirigente, anima e factotum della Penne Calcio. Per la comunità biancorossa un altro lutto doloroso, dopo quello di Lanfranco Rossi, avvenuto qualche mese fa dopo un malore sugli spalti dello stadio Colangelo.

"Rosario è stato un punto di riferimento per tante generazioni, un professionista, un amico, un grande uomo, dotato di un'ironia ed una positività contagiosa, oltre che di un'incredibile passione - è il ricordo della società Penne Calcio - . In qualsiasi momento, felice o meno, Rosario era sempre lì presente con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia, costituendo una vera e propria colonna portante di quella che è stata e che sempre sarà, anche grazie a lui, la famiglia Penne 1920. Colmare il vuoto lasciato dalla sua dipartita non sarà facile, immaginare un futuro senza la sua presenza costante e la sua passione, sembra oggi strano anche solo da pensare. Ma in cuor nostro tutti sappiamo che da lassù continuerà ad aiutarci e sostenerci, con la stessa voglia e la stessa vocazione di sempre".

I funerali di Rosario Peretti si terranno questa mattina alle 10.