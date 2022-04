Lucchese - Pescara: la vigilia di Auteri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani pomeriggio si gioca una match decisivo per il terzo posto. A Lucca, il Pescara può solo vuncere. Auteri senza Drudi, Chiarella e Pompetti. Con Diambo in mediana e il dubbio Rauti - D'Ursi nel tridente.

Fa ancora rumore il deferimento arrivato a carico della società, che rischia un’ammenda per la violazione del comma 1 dell’articolo 31 (ma ci sono anche altri precedenti, come quello del Chievo, finiti con una penalizzazione in classifica). “Non vorrei entrare in questo argomento, non mi compete. Il presidente è tranquillissimo – ha commentato Auteri – . Il deferimento? Come si fa a stabilire il valore oggettivo di un calciatore? Veroli, ad esempio, lo scorso agosto aveva un valore, oggi ne ha uno totalmente diverso, la situazione per lui è cambiata notevolmente”.

Oggi si gioca anche Cesena – Entella, gara spartiacque per il terzo posto: “Possiamo fare poco, dobbiamo pensare ai fatti nostri. Abbiamo dimostrato che, se vogliamo, non siamo inferiori a queste squadre. Ci siamo, non è ancora finita. Dobbiamo pensare solo a vincere a Lucca e farlo nel modo migliore”.

Auteri con il contratto in scadenza a giugno: ha già parlato con la società del suo futuro? “Parlare di futuro adesso, con obiettivi importanti da raggiungere, significa solo sprecare energie. Io penso a produrre, non è il momento di fare nulla: io in carriera ho sempre fatto contratti annuali, perché è importante stare bene insieme. Quando avevo dei biennali, spesso li ho strappati perché non volevo più vivere in determinati contesti”.

A Pescara ha ancora delle chance di centrare l’obiettivo finale: la promozione in B. Anche se il pari contro il Pontedera ha fatto riemergere vecchi fantasmi… “Abbiamo sofferto e ci siamo arrabbiati nel prendere un gol così stupido. Prendere gol con una punizione buttata lì da metà campo è stato brutto. Il campionato, però, non è finito. Ci sono ancora delle possibilità. Quegli errori a volte sono figli di attimi negativi in cui l’avversario capitalizza tutto, anche una briciola”.

Probabili formazioni

Lucchese (4-3-1-2) 1 Coletta; 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini; 15 Collodel, 58 Minala, 16 Frigerio; 25 Ruggiero; 30 Belloni, 18 Nanni. Allenatore Pagliuca.

Pescara (4-3-3) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 38 Ingrosso, 5 Illanes, 27 Veroli; 16 Diambo, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 17 Rauti. Allenatore Auteri.

Arbitro: D'Eusanio di Faenza

Lucchese - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Pontedera in programma domani, domenica 3 aprile, alle 14:30, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports e in tv su Sky Sport (canale 252 satellite).