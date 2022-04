Lucchese - Pescara, ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 14:30 si gioca al Porta Elisa contro la Lucchese per la quartultima giornata: il Pescara può solo vincere se vuole ancora lottare per il terzo posto in classifica. Auteri senza gli assenti Drudi, Chiarella, Blanuta e lo squalificato Pompetti. Torna Rauti in attacco, in mediana dubbio tra Diambo (favorito) e Memushaj. I toscani sono difficili da battere sul loro campo. Pagliuca rinuncia a Semprini, Rodriguez, Fedato, Papini e Ricchi.

Probabili formazioni

LUCCHESE (4-3-2-1) Coletta tra i pali; Corsinelli, Bachini, Bellich e Nannini in difesa; a centrocampo Collodel, Minala e Picchi; tra le linee Belloni e Ruggiero a ridosso di Nanni. A disp. Cucchietti, Plai, Baldan, Quirini, Visconti, Zanchetta, Frigerio, Tumbarello, Gibilterra, Ubaldi, Babbi. All. Pagliuca.

PESCARA (4-3-3) Sorrentino tra i pali; Zappella, Illanes, Ingrosso e Veroli in difesa; Diambo (Memushaj), De Risio e Pontisso in mediana; davanti, Clemenza e Rauti a supporto di Ferrari. A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Nzita, Frascatore, Rasi, Cancellotti, Ierardi, Memushaj (Diambo), D’Ursi, Delle Monache, Cernigoi. All. Auteri.

Arbitro D’Eusanio di Faenza.

Lucchese - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Pontedera in programma oggi, domenica 3 aprile, alle 14:30, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports e in tv su Sky Sport (canale 252 satellite).