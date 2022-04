Lucchese-Pescara 2-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C

Benvenuti alla diretta della gara tra Lucchese e Pescara. Si gioca alle ore 14:30, al Porta Elisa, la 35ª giornata di Serie C girone B. Auteri con due presenze in formazione: Ierardi centrale con Ingrosso e Frascatore a sinistra al posto di Veroli. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Lucchese-Pescara: la cronaca

45'+6' La partita si conclude qui. Il Pescara perde 2-1. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45' Ci saranno sei minuti di recupero. Il Delfino deve assolutamente provare ad agguantare il 2-2.

44' Ammonito Ingrosso.

36' Nzita rileva Pontisso.

28' Diambo sostituisce D’Ursi.

18' Minala tira dai 30 metri, ma Sorrentino blocca a terra senza farsi sorprendere.

16′ Clemenza rimpiazza Memushaj.

15' Il Delfino sta spingendo con convinzione, cercando di contenere per poi sprigionare la propria qualità alla ricerca del pareggio.

13′ Frigerio e Baldan sostituiscono Visconti e Tumbarello.

9' Ferrari riapre la partita accorciando le distanze con un gran sigillo: il suo sinistro basso vale il 2-1.

8' Colpo di testa di Ferrari, appostato sul secondo palo, ma la palla finisce fuori.

4' Raddoppio dei padroni di casa: segna Belloni! Assurdo! Uno-due micidiale dei toscani. Notte fonda per i biancazzurri.

3' Un goal assolutamente evitabile. La difesa del Pescara ha concesso un'autentica prateria.

2' Lucchese in vantaggio con il goal di Visconti che, tutto solo, riceve palla al limite dell'area, controlla con il sinistro e manda il pallone all'angolino basso.

1' Al via la ripresa.

45' Il primo tempo finisce qui, non c'è alcun recupero. A più tardi per la cronaca della ripresa.

44′ Ammonito De Risio

42' Sinistro di D'Ursi in area con la sfera che finisce agevolmente tra le braccia di Coletta.

34' Ferrari ci prova dalla distanza ma spedisce sugli spalti.

30' Match decisamente avaro di emozioni.

26′ Tentativo di Nanni con il destro, ma è fuori di pochissimo.

20' Venti minuti di gioco, non cambia il punteggio: pareggio a reti bianche.

15' Siamo arrivati al quarto d'ora ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

10' Si fa sotto Collodel ma il suo tiro è decisamente impreciso.

8′ Tentativo di Visconti da fuori area, Sorrentino non si fa sorprendere e devia in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi

5' Dopo un'azione combinata D'Ursi-Zappella arriva il cross dal lato corto dell'area di rigore in favore di Ferrari che, tutto solo, incoccia sul secondo palo ma la sfera finisce fuori.

2' Calcio di punizione in favore degli ospiti dopo un fallo su Ferrari. Batte Memushaj: la palla viene respinta proprio vicino all'area piccola e finisce sul fondo.

1' Gara iniziata con quattro minuti di ritardo.

Lucchese-Pescara: il tabellino

LUCCHESE - 1 Coletta, 3 Visconti, 4 Tumbarello, 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich, 15 Collodel, 18 Nanni, 21 Corsinelli, 30 Belloni, 58 Minala. A disp.: 12 Plai, 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 14 Quirini, 16 Frigerio, 17 D’Ancona, 19 Ubaldi, 23 Zanchetta, 25 Ruggiero, 26 Brandi, 27 Baldan. All. Pagliuca

PESCARA - 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 13 Zappella, 17 Rauti, 19 De Risio, 20 Pontisso, 28 Ingrosso, 38 Frascatore, 68 Ierardi. A disp.: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 5 Illanes, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 97 Clemenza. All. Auteri

Arbitro: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza.

Reti: Visconti 2' st, Belloni 4' st, Ferrari 9' st

Recupero: 0' pt, 6' st

Ammoniti: De Risio