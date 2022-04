Lucchese - Pescara 2-1: partita, tabellino e voti

Al Porta Elisa la partita dura nove minuti: dal 1’ al 9’ della ripresa. La vince la Lucchese per 2 a 1, confermandosi bestia nera delle prime in classifica, e il Pescara dice addio al terzo posto e i suoi vantaggi correlati in chiave play-off. Il Delfino cade e delude in Toscana, i romagnoli sono implacabili sul loro campo e piegano anche la Virtus Entella, che resta quarta con un punto di vantaggio sui biancazzurri.

La partita

Nel primo tempo non accade praticamente nulla di rilevante. La Lucchese non vuole forzare mai le giocate, per portare la gara in equilibrio all’intervallo. La missione riesce perfettamente, anche perché Ferrari ad inizio gara fallisce di testa il vantaggio sa due due passi, angolando troppo il colpo di testa.

Auteri cambia nella ripresa per trovare il gol, e invece lo subisce. Anzi, meglio dire: li subisce. Dopo l’intervallo, c’è Cernigoi in campo nell’attacco del Delfino al posto di Rauti, lontano dalla forma migliore. Ma il nuovo attaccante biancazzurro non fa in tempo neanche a toccare un pallone che la squadra si squarcia davanti alla propria area e consente a Visconti di segnare il gol del vantaggio toscano. Nannini pesca l’attaccante al limite dell’area, libero di ricevere e pensare la giocata. Il colpo di prima intenzione con il sinistro sorprende Sorrentino sul primo palo.

Pescara sotto shock e paralizzato dalla paura. La Lucchese affonda la lama nella difesa di burro di Auteri e trova immediatamente il raddoppio con Belloni: il suo diagonale non è nulla di eccezionale, ma Sorrentino è impreparato e la palla gli passa sotto le braccia. Due a zero Lucchese in 3’.

Il secondo colpo scuote il Delfino, che organizza la controffensiva per riaprire la partita, ma deve affidarsi soprattutto alla cabala positiva di Franco Ferrari al Porta Elisa. Al 9’ l’argentino si libera di Minala sulla trequarti e scaglia il sinistro affilato sul primo palo che batte Coletta e fa 1-2. Per il Loco è il quindicesimo centro in campionato, il terzo nello stadio di Lucca dopo quelli con le maglie di Piacenza e Como.

La partita in pratica finisce qui, perché iniziano i cambi e la Lucchese spezza con maestria il gioco, perdendo tempo e dimostrando il grande limite della squadra di Auteri: ritmo e carattere da grande non fanno parte di questo Delfino, sempre imbrigliato nei trucchi del mestiere della categoria che gli avversari, praticamente tutti, sanno utilizzare con scaltrezza, approfittando della debolezza caratteriale del gruppo biancazzurro.

Un solo guizzo, prima del finale alla camomilla: Clemenza (perché era fuori dall’undici titolare, caro Auteri?) giù in area al 36’ prima di riuscire a coordinarsi per calciare, D’Eusanio lascia proseguire tra le proteste dell’attaccante che s’infuria e chiede il rigore. Ma non c’è fischio e non c’è più nemmeno una palla gol degna di questo nome.

Il tabellino

LUCCHESE Coletta 6; Corsinelli 6, Bachini 6,5, Bellich 6,5, Nannini 6,5; Collodel 7, Minala 6,5, Tumbarello 6 (dal 13’ st Frigerio 6); Belloni 7 (dal 40’ Ubaldi sv), Visconti 7 (dal 13’ st Baldan 6,5); Nanni 6. A disp. Plai, Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Quirini, D’Anccona, Zanchetta, Ruggiero, Brandi. All. Pagliuca.

PESCARA Sorrentino 5; Zappella 6, Ierardi 5,5, Ingrosso 5, Frascatore 5,5; Memushaj 5 (dal 16’ st Clemenza 6), De Risio 5, Pontisso 5,5 (dal 37’ st Nzita sv); D’Ursi 5 (dal 28’ st Diambo 6,5), Ferrari 6,5, Rauti 5 (dal 1’ st Cernigoi 5,5). A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, Cancellotti, Veroli, Delle Monache. All. Auteri.

Arbitro Francesco D’Eusanio di Faenza.

Reti: 2’ st Visconti (L), 3’ st Belloni (L), 9’ st Ferrari (P),

Note: ammoniti De Risio (P), Tumbarello (L), Ingrosso (P). Recupero 6’ st.