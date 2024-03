Luca Sasanelli è tornato ad allenarsi con il Pescara

Nella seduta di lavoro al mattino - a porte chiuse - del Pescara in vista della sfida alla Carrarese, tenutasi sempre presso lo Stadio di Silvi Marina, c'è stata oggi la novità del rientro in gruppo di Luca Sasanelli, finito nei giorni scorsi al centro di una vicenda giudiziaria rimbalzata su tutte le cronache nazionali, non solo quelle sportive.

Sasanelli da ieri pomeriggio non è piu' agli arresti domiciliari e, secondo quanto riportato da RaiNews, "la Procura pugliese gli ha notificato il divieto di dimora a Bari, citta' dove risiede la sua ex fidanzata". L'attaccante stamattina ha quindi gia' ripreso gli allenamenti con la prima squadra ma non sarà' gia' convocato per la gara interna con la terza forza del torneo in programma domencia.