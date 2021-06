Luca Matteassi nuovo direttore sportivo del Pescara: la scheda

Luca Matteassi, nuovo direttore sportivo del Pescara, vanta una carriera da centrocampista esterno con le maglie di Piacenza, Albinoleffe, Brescello, Verona, La Spezia, Novara, Pro Vercelli, Pro Piacenza, Fidenza e Rimini.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Luca ha cominciato l’esperienza da direttore sportivo a Piacenza, dove è rimasto per tre stagioni dal 2017 al 2020, per poi passare al Modena durante la stagione passata. Ora è pronto per questa nuova avventura in biancazzurro.