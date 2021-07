Calciomercato, Crecco saluta il Pescara e passa in prestito al Vicenza

Luca Crecco non giocherà con il Pescara nel prossimo campionato di Serie C.

Nel primo giorno di ritiro dei biancazzurri a Palena, la La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società L.R. Vicenza per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Crecco.

Il centrocampista classe '95 si trasferisce in Veneto con la formula del prestito con opzione di riscatto.

"La Società saluta e augura al giocatore le migliori fortune professionali", si legge in una nota.