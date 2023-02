Il pescarese Canale sogna il Viareggio con la Rappresentativa di Serie D

Al Torneo di Viareggio potrebbe essere l’unico abruzzese in campo: Luca Canale, esterno pescarese classe 2004, si gioca le sue chance di entrare nella lista definitiva dei convocati della Rappresentativa di Serie D che giocherà la Viareggio Cup (giovedì il sorteggio dei gironi). Canale, cresciuto nel Pescara e passato nella passata stagione al settore giovanile della Ternana, in questo campionato under nei molisani del Vastogirardi (serie D, girone F), da due giorni è al lavoro con la selezione dei dilettanti allenata dall’ex Juventus, Udinese e Lazio Giuliano Giannichedda nel ritiro di Fiano Romano. Il pescarese è sempre stato presente nelle precedenti chiamate del tecnico e adesso punta ad entrare tra i ventidue i calciatori della massima serie dilettantistica (classi 2004 e sei 2003) che potranno misurarsi con le migliori realtà della categoria Primavera italiane e non solo.

Cresciuto nel vivaio biancazzurro come centrocampista, nel calcio dei "grandi" è diventato terzino destro in una difesa a quattro, per sfruttare la gamba e la grande progressione. Finora è stato uno dei grandi protagonisti del girone F di serie D, lo stesso in cui militano le squadre abruzzesi. Domani per Canale e gli altri giovani della D il test amichevole a Formello contro i pari età della Lazio Primavera alle ore 14.45: la partita sarà trasmessa in diretta sul canale tematico SKY della Lazio (canale 233, gli highlights saranno disponibili sul canale YouTube della LND).