Il pescarese Canale convocato dalla Nazionale di Serie D

Luca Canale, talento pescarese classe 2004, in forza attualmente ai molisani del Vastogirardi, è l'unico calciatore abruzzese convocato dalla rappresentativa nazionale di Serie D, allenata dall'ex centrocanpista di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda. Canale, arrivato in D quest'anno dopo l'esperienza con la Primavera della Ternana, è cresciuto nel Pescara giocando da centrocampista, ma nel calcio dei "grandi" è diventato terzino destro in una difesa a quattro, per sfruttare la gamba e la grande progressione. Finora è stato uno dei grandi protagonisti del girone F di serie D, lo stesso in cui militano le squadre abruzzesi.

Quello a cui prenderà parte Canale sarà il secondo appuntamento di selezione territoriale per le Rappresentative Under 18 e Serie D: dopo lo stage area centro a Roma nella scorsa settimana, questa volta toccherà ai ragazzi tesserati per le società del nord Italia rispondere alla chiamata di mister Giannichedda per un doppio allenamento al Centro Sportivo Montichiarello (via Boschetti di Sopra, 13/15, Montichiari) in programma domani e mercoledì (13-14 dicembre).

Nel programma di lavoro sono previste due amichevoli a ranghi contrapposti: martedì scenderanno in campo i quarantatré calciatori dei club di Serie D e dei campionati regionali (quaranta classe 2005 e tre classe 2006) per l’Under 18, poi mercoledì toccherà al gruppo dei quarantuno della D (ventinove 2004 e dodici 2003). Entrambe le partite inizieranno alle ore 14.