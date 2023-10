Lo Spoltore sbanca Città Sant’Angelo e si rilancia. Folgore Delfino Curi Pescara a valanga sul Castelnuovo Vomano

L'ultimo turno del campionato di Eccellenza abruzzese ha messo in vetrina le affermazioni di due squadre in particolare, che rilanciano

Lo Spoltore sbanca il “Petruzzi” di Città Sant’Angelo e si rilancia al cospetto di una delle pretendenti al vertice della classifica. Decisive le reti di Brattelli (58°) e di Pontillo, che si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore a cinque minuti dal termine del match. Nel mezzo il pareggio di Ucci (82°) che con un beffardo tiro cross aveva riacceso le speranze dei ‘dragoni’. Per gli azulgrana di Donato Ronci prima vittoria in trasferta. Spoltore in campo con la formazione tipo: in avanti il tridente offensivo Padovano-Rizzi-Ventola e Ricci che invece sostituisce lo squalificato D’Angelo. Al quarto minuto la prima occasione è per i padroni di casa: lancio di Faiella per Dacosta, provvidenziale uscita di Pelusi che si è gettato sui piedi dell’attaccante anticipandolo. Al 15esimo cross dalla sinistra di Mancini per Padovano che di testa ha anticipato il difensore, non inquadrando però lo specchio della porta. Prima del riposo si è acceso l’ex Luca Sparvoli, ma i suoi tentativi sono fermati da un reattivo Pelusi. In chiusura di frazione pennellata del numero dieci angolano su calcio di punizione, Pelusi con le punta delle dita devia sulla traversa e salva il risultato.

La ripresa si apre con la conclusione di Planamente, anche lui ex della sfida, con il suo fendente che termina a fil di palo. Al minuto 13 gli ospiti passano in vantaggio. Zanetti dalla sinistra batte un calcio di punizione, Puddu non è impeccabile nell’uscita e Brattelli spedisce la palla in fondo al sacco per l’1-0. Dopo la rete gli angolani fanno molta fatica e reagire. Ronci manda in campo Pontillo e Rossetti per Rizzi e Camplone. A sei minuti dal termine Ucci dalla trequarti fa partire un tiro cross che beffa Pelusi: 1-1. Passano appena tre minuti e Ventola inventa per Pontillo: il centravanti solo davanti a Puddu viene steso dall’estremo difensore di casa. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il tiro dagli undici metri. Dal dischetto lo stesso centravanti campano realizza il gol vittoria. Nei restanti minuti non succede più nulla. Angolana confusionaria, spoltoresi invece bravi a chiudere tutti gli spazi. Felice a fine gara Donato Ronci che ha dedicato la vittoria alla società: “Questa settimana ho visto i dirigenti soffrire in silenzio per gli ultimi risultati. Questa vittoria voglio dedicarla a loro che fanno di tutto per metterci in condizione di lavorare al meglio. Non era una partita semplice, Sono soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi, abbiamo fatto una gran gara e i tre punti sono meritati”.

Renato Curi Angolana Spoltore Calcio 1-2 58° Brattelli (S) 82° Ucci (R) 85° Pontillo (rig)

R.C. Angolana: Puddu, Ucci, D’Ercole, Paniagua, Ceccani, Pastafiglia, Faiella.(70° Reale) Planamente (70°Del Mastro) Ciarcelluti, Sparvoli (78° Tidiane), Dacosta (23° Niang, 80° Lombardi) A disposizione: Kucherenko, Schettino, Scurti, Restaneo. Allenatore: Paolo Rachini

Spoltore Calcio: Pelusi, Brattelli (75° Sambè) Zanetti, Ricci, Terenzio, Mancini, Ventola, Silvestri (87° Di Renzo) Padovano (71° Ewansiha), Camplone (61° Pontillo), Rizzi (61° Rossetti). A disposizione: Marini, Vitale, Di Lorito, Marini. Allenatore: Donato Ronci