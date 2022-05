Calcio dilettanti: stop ai rinvii causa Covid per spareggi, play-off e play-out

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha deliberato che per le fasi successive alla regular season (spareggi, play-off, play-out) sono da considerarsi sospese le disposizioni per il rinvio delle gare in seguito a contagi da Covid-19 nel gruppo squadra.

La fine dello stato di emergenza, l’allentamento generale delle misure restrittive e la necessità di rispettare tempi molto contingentati nella programmazione delle suddette gare, sono le motivazioni alla base del provvedimento.

Tutte le partite della post season del calcio dilettantistico (ma anche del calcio a cinque) saranno quindi giocate regolarmente senza la possibilità di rinvii causati da casi di positività al Covid.

Il comunicato ufficiale

"Il Presidente della L.N.D., - tenuto conto che i campionati 2021/2022 organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti sono in parte conclusi e altri prossimi alla conclusione, per quel che concerne la fase della regular season; - considerato che le fasi successive alla regular season (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, playout, playoff, gare di spareggio) sono calendarizzate in tempi necessariamente contingentati, dovendosi dar luogo alla programmazione ed organizzazione della stagione agonistica 2022/2023; - atteso che le suddette gare sono concatenate l’una all’altra ed i loro esiti determinano gli abbinamenti per lo svolgimento delle gare successive; - considerato che, alla data del 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 e che, da alcune settimane si assiste ad un progressivo allentamento delle misure restrittive, con l’adozione di numerosi provvedimenti volti al rientro nell’ordinario per ogni tipo di attività; - ritenuto che ogni misura adottata a livello nazionale e territoriale che prevedeva la possibilità di rinvio delle gare nelle competizioni dilettantistiche in relazione al numero di contagi da Covid 19 nel gruppo squadra, alla luce delle considerazioni esposte, non abbia ragion d’essere per le fasi successive alla regular season 2021/2022;

Delibera

per le fasi successive alla regular season 2021/2022 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo playout, playoff, gare di spareggio) di qualsiasi competizione della LND, sono sospese eventuali disposizioni emanate che prevedano il rinvio delle gare per ragioni legate a contagi nel gruppo squadra. Restano salvi eventuali rinvii adottati alla data odierna. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile".