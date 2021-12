Lnd Abruzzo, un anno di presidenza Memmo: "Dilettanti motore dello sport sul territorio"

Altro punto importante è l’attività sociale con il progetto “Mettiamoci in gioco”, che vede la partecipazione dei detenuti del carcere di Lanciano ed il potenziamento delle attività di Quarta Categoria. Un accenno a formazione, comunicazione ed eventi, altri elementi fondamentali nell’attività della Consiglio Direttivo LND Abruzzo. Per concludere il presidente Memmo si è soffermato sul ruolo politico del C.R.A. all’interno della LND, commissariata a seguito delle dimissioni dell’ex presidente Cosimo Sibilia.

“La LND Abruzzo è a disposizione di tutti”, ha ribadito Memmo. Un altro punto saliente ricordato è quello del potenziamento dei rapporti con le istituzioni, sempre più vicine alle attività della LND Abruzzo. Relativamente alle problematiche legate alla pandemia, come il calo dei tesserati nella scorsa stagione sportiva, “quel trend negativo è stato già recuperato nella stagione in corso, stiamo cercando di lasciarci alle spalle mesi difficili”. Altri temi affrontanti sono stati quelli legati alle nuove attività come gli e-sports o lo sviluppo di calcio a 5, calcio femminile e beach soccer (Pescara candidata ad ospitare una tappa della serie A nell'estate del 2022).

La Responsabile per il Calcio Femminile, Laura Tinari, ha focalizzato l’attenzione in particolare sul progetto “Calcio femminile, una questione di cultura” che vede come asset principali la comunicazione e la formazione. Il calcio femminile abruzzese è stato fermo a lungo a causa della pandemia, ma la LND Abruzzo non si è fermata ed è riuscita a far partire un campionato di Eccellenza femminile a nove squadre, numero che potrebbe aumentare nei prossimi anni.