Carramba che sorpresa: all'Adriatico c'è l'ex bomber Mancuso

La sua presenza non è passata inosservata all'Adriatico. Leonardo Mancuso, uno degli ultimi beniamini dell'Adriatico, bomber del Pescara che ha sfiorato la A nel 2019 con Pillon, oggi in serie B con il Como dopo la promozione nella massima serie con il Monza nella passata stagione, è in tribuna per assistere alla partita contro la Turris. Il 30enne centravanti milanese, in compagnia della fidanzata pescarese, è stato riconosciuto in tribuna Majella all'intervallo ed è stato sommerso dall'affetto dei tifosi e degli addetti ai lavori, che lo hanno fermato per una foto ricordo o per un saluto. Mancuso è stato anche giocatore di Zeman: il suo arrivo a Pescara nel 2017 proprio su intuizione dell'ex ds Pavone, fidato direttore del boemo, che lo prelevò svincolato a zero dalla Samb. Nel Delfino del tecnico di Praga, Mancuso giocava da esterno del tridente. "Ricordo bene quell'esperienza con il boemo, fu un'annata importante per la mia carriera", il ricordo del bomber classe '92, che ha giocato per due stagioni all'Adriatico: nel 2018/2019 sfiorò i 20 gol e portò la squadra di Pillon alla semifinale play-off per la A, persa contro il Verona. A Pescara Mancuso torna spesso e volentieri: "Impossibile non fare una scappata in città, appena possibile. Ormai questa è un po' casa mia", ha detto Mancuso salutando vecchi amici del Pescara.