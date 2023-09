La Lega Pro celebra il biancazzurro Cuppone: "Tre gol in due gare, che partenza!"

L'uomo copertina del nuovo Pescara è Gigi Cuppone, lo stantuffo di Zdenek Zeman che il boemo conosce già da epoca Lugano. Schierato centravanti un po' per necessità (vedi assenze nel reparto) e un po' per volontà (è uno dei pupillo di Sdengo, come lo era di Alberto Colombo), la punta salentina ha iniziato la nuova stagione come aveva concluso la precedente: andando in gol. 3 reti agli ultimi playoff, una nella semifinale di ritorno col Foggia, 3 gol in 2 gare ufficiali quest'anno di cui 2 al debutto in campionato: Cuppone is on fire! Ed il sito ufficiale della Lega Pro ne ha sottolineato l'inizio sprint, inserendolo tra i top di giornata insieme al pinetese Pellegrino (che ha firmato il primo, storico gol del club di Brocco in C) e all'ex biancazzurro Ricky Maniero (che continua a segnare a dispetto dell'età).

Questo quanto evidenziato sui 3 giocatori citati dal sito della Lega Pro

Tre gol in due gare, che partenza Cuppone! Luigi Cuppone (Pescara) subito in evidenza nel Pescara targato Zeman: l’attaccante classe 1997 ha già firmato 3 reti nelle prime due gare ufficiali biancazzurre, una a casa della Reggiana in agosto (primo turno di coppa Italia Frecciarossa) e doppietta all’esordio in campionato contro la Juventus Next Generation. Per lui 11 reti in 42 match ufficiali da quando è in Abruzzo, prima doppietta in Lega Pro sabato scorso, dove vanta 36 reti in 141 presenze..

Pellegrino scrive la storia. Alessandro Pellegrino, baby classe 2005, firma la prima storica rete del Pineto nel calcio professionistico, e permette alla matricola abruzzese di pareggiare 1-1 sul campo del blasonato Gubbio. All’undicesima presenza in Lega Pro, nessuna per intero (8 subentri e 3 sostituzioni), firma anche la sua prima rete nel calcio che conta, dopo 10 partite “a secco” lo scorso anno al Latina.

Sempre bomber Riccardo Maniero (Turris), quasi 36 anni all’anagrafe, di fatto un ragazzino. La punta della Turris non perde il vizio del gol e apre la vittoria dei corallini sulla “corazzata” Benevento, “strapazzato” 3-1. Per Maniero rete 125 nei professionisti su 474 gare totali all-inclusive, 12 gol in 36 partite da quando è a Torre del Greco, di fatto una ogni 3 incontri e ben 10 di esse davanti ai suoi tifosi del “Liguori”.