Lecce-Pescara, annunciati i giocatori biancazzurri convocati per la partita

Mentre continua il conto alla rovescia per Lecce-Pescara, nel pomeriggio odierno sono stati annunciati i giocatori biancazzurri convocati per la partita. Mister Massimo Oddo ha infatti sciolto le riserve, decidendo quali saranno i calciatori del Delfino che domani sera alle ore 21 saranno a sua disposizione per la trasferta in terra salentina. Ecco la lista completa:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

3 Edgar ELIZALDE

14 Antonio BALZANO

19 Edoardo MASCIANGELO

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

44 Pawel JAROSZYNSKI

2 Raoul BELLANOVA

26 Rodrigo GUTH

47 Mardochee NZITA

40 Stephane OMEONGA

34 Leandro FERNANDES

31 Massimiliano BUSELLATO

8 Leidian MEMUSHAJ

88 Amadou DIAMBO

37 Fabio MAISTRO

20 Luca CRECCO

18 Nicolas BELLONI

77 Damir CETER

23 Andrea DI GRAZIA

72 Dejan VOKIC