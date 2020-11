Lecce-Pescara, la cronaca del posticipo di Serie B [DIRETTA]

Lecce-Pescara, i biancazzurri allenati da mister Massimo Oddo provano a invertire la rotta nel posticipo del sesto turno della Serie B in Salento contro i giallorossi di Eugenio Coroni.

Il Delfino è a caccia del riscatto dopo un avvio disastroso di campionato con un solo punto conquistato all'esordio e poi solo sconfitte.

LECCE-PESCARA 3-1

PRIMO TEMPO

L'arbitro Daniel Amabile ha fischiato l'inizio della partita, è il Lecce ad avere il primo possesso. Al quinto minuto Fiorillo deve subito salvare la sua porta con un intervento di piede su Coda che tira da pochi metri su assist di Stepinski. Ma la resistenza del Pescara dura meno di 12 minuti: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Stepinski è lesto a insaccare con un destro all'incrocio dei pali.

I biancazzurri hanno subito una fiammata d'orgoglio e si riversano nella metà campo salentina con un tiro di Maistro che viene deviato finendo di poco a lato. Al 24' il Lecce reclama un calcio di rigore per una caduta di Adjapong ma l'arbitro lascia correre. La reazione del Delfino però dura pochi minuti e i giallorossi sembrano in grado di gestire il vantaggio con il ritmo di gioco che si abbassa. Al 40' Coda sfrutta un errato posizionamento di Guth, che viene aggirato alle spalle, ma solo davanti a Fiorillo non condanna il Pescara al secondo gol. Il numero 1 biancazzurro rischia di capitolare nuovamente alla fine del primo tempo: prima respinge su Adjapong e sulla ribattuta Coda colpisce la parte alta della traversa. La prima frazione si chiude sull'1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con un'azione personale di Ceter che prova a sfondare la difesa che però riesce e mandare in angolo il suo tiro. I biancazzurri sembrano decisi a spingere sull'acceleratore. Ma al primo ribaltamento di fronte Mancosu dopo aver vinto un paio di rimpalli serve un pallone d'oro che Coda deve solo spingere in rete. Un gol davvero imbarazzante, c'è poco da fare. Due minuti dopo Stepinski mette un altro pallone interessante che Fiorillo manda sul fondo. Oddo prova a correre ai ripari facendo una tripla sostituzione: Busellato, Nzita e Vokic per Omeonga, Balzano e Belloni. Il Lecce pensa di aver già vinto la partita e abbassa troppo la guardia: Maistro in contropiede inventa un destro a giro imparabile per Gabriel. Partita improvvisamente riaperta. Al 70' il Pescara sfiora il gol del pareggio con Gabriel che deve impegnarsi per parare su un insidioso sinistro di Vokic. I biancazzurri di rianimano improvvisamente ed è ancora Vokic a rendersi pericoloso di sinistro. Ma al 75' un altro errore ingenuo, stavolta di Fernandes, spiana la strada a Stepinski che trafigge Fiorillo per il 3 a 1. Oddo prova anche Di Grazia per Bellanova nel finale. La partita finisce desolatamente con la quinta sconfitta consecutiva.

TABELLINO

LECCE: 21 Gabriel, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Mancosu, 9 Coda, 11 Adjapong, 14 Stepinski, 27 Calderoni, 53 Henderson, 77 Tachtsidis.

PESCARA: 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 14 Balzano, 18 Belloni, 19 Masciangelo, 26 Guth, 34 Fernandes, 37 Maistro, 40 Omeonga, 44 Jaroszyński, 77 Ceter

ARBITRO: Daniel Amabile

RETE: 13'Stepinski, 50' Coda, 67' Maistro, 75' Stepinski

AMMONITI: Tachtsidis, Busellato, Masciangelo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto: Pescara Calcio