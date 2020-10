Lecce-Pescara 2 novembre 2020, annunciato l’arbitro per la partita di Serie B

Come noto, Lecce-Pescara si giocherà il 2 novembre alle ore 21. Un vero e proprio crocevia per i biancazzurri, che cercheranno in terra salentina la loro prima vittoria in campionato, divenuta a questo punto indispensabile anche per garantire la prosecuzione della collaborazione con mister Oddo. E adesso è stato annunciato l’arbitro per l'attesa partita di Serie B.

Ebbene, il match sarà diretto dal signor Daniel Amabile di Vicenza, che verrà assistito da Enrico Caliari di Legnago e Michele Grossi di Frosinone. Quarto uomo, invece, sarà Fabio Natilla di Molfetta. In carriera, Amabile ha già diretto due volte il Delfino.