Le scelte di Auteri verso Pescara-Viterbese

Uomini contati in mediana, ampia scelta in difesa e in attacco per il tecnico siciliano. Ballottaggio Rauti-De Marchi, Galano confermato dal 1' con D'Ursi

Contro la Viterbese, Auteri si affida alla coppia mediana Memushaj-Rizzo dal 1’. Assente Pompetti, out per una lesione muscolare almeno per le prossime tre gare (potrebbe tornare a disposizione solo l’11 ottobre contro l’Entella), i due centrocampisti dovranno sobbarcarsi turni straordinari: si gioca anche martedì sera e Gubbio e sabato prossimo contro la Reggiana.

Diambo sta faticando a trovare lo stesso passo dei compagni e Valdifiori, che ad esperienza e intelligenza calcistica non è secondo a nessuno nella rosa di Auteri, nei due voluti dal tecnico siciliano fatica un po’. C’è anche Sanogo, che mercoledì pomeriggio ha trovato spazio dal 1’ nella Primavera di Iervese contro lo Spezia. Ad oggi non sembra pronto per un posto in campo in prima squadra.

Nel testacoda di domani contro i laziali, ultimi con un punto, Auteri ha l'imbarazzo della scelta in difesa e in attacco. Davanti, ballottaggio Rauti-De Marchi, con Galano a destra e D’Ursi a sinistra. Clemenza e Ferrari verso la panchina, al pari di Marilungo. Dietro il trio Ingross-Drudi-Illanes dovrebbe partire dall'inizio, Zappella o Cancellotti a destra, Nzita o Rasi a sinistra. E c'è anche Frascatore, che potrebbe giocare da centrale mancino o da esterno, il suo ruolo naturale.

La rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi dell'allenatore biancazzurro.