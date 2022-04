Partiti i lavori al campo San Marco: avrà un nuovo sintetico

Il San Marco tra pochi giorni avrà un manto in erba sintetica nuovo di zecca. Sono partiti lo scorso 20 aprile i lavori per il rifacimento del campo di gioco nell'impianto cittadino che, da anni, ospita tante società calcistiche e settori giovanili ogni giorno e ogni fine settimana per le gare ufficiali.

Il cantiere verrà riconsegnato il prossimo 19 maggio, stando a quanto comunicato alle società dal responsabile del Comune di Pescara, il dottor Scorrano. Un mese di lievi disagi, in coda alla stagione sportiva che sta per terminare, che le società cittadine stanno affrontando con il sorriso e con grande soddisfazione, sapendo che a breve potranno tornare a godere di un impianto moderno e nuovamente funzionale per la pratica del calcio, in particolare per la disputa delle gare ufficiali, che da qualche tempo non era possibile proprio per le pessime condizioni del campo di gioco, su cui ormai il vecchio sintetico era praticamente quasi tutto consumato.

Dalla prossima stagione, quindi, il sabato e la domenica torneranno le partite dei vari campionati e delle diverse categorie anche al campo San Marco, nel quartiere San Donato. A breve i lavori partiranno anche al campo di Zanni.