La Lauretum in lutto, è morto "il Presidente" Zopito Luciani

La Lauretum e tutta la Loreto Aprutino sportiva piangono Zopito Luciani, per tutti "il Presidente". Una vita d'impegno e passione nel calcio e con i colori della squadra vestina cuciti addosso. Da calciatore fino al ruolo di presidente, ricoperto con impegno, pacatezza e spirito di servizio. Così, Luciani, si era conquistato il soprannome di "Presidente", che lo ha accompagnato per tutta la vita, in segno di stima e riconoscenza da parte dei tifosi della Lauretum e degli sportivi dell'area vestina, che ne hanno apprezzato le doti negli anni.

Il calcio vissuto sempre con il sorriso sulle labbra e sapendo sdrammatizzare: Zopito Luciani lo ha interpretato così, nonostante la vita lo abbia messo di fronte, circa vent'anni fa, ad un grande dolore, la perdita del figlio Alessandro, giovanissimo, in un incidente stradale.

Per la Loreto sportiva un'altra pesantissima perdita dopo quella dei giorni scorsi dello storico dirigente Claudio Di Zio, anche lui una vita spesa accanto alla squadra della cittadina vestina e nel mondo del calcio. Poco più di un anno fa se n'era andato anche un altro ex presidente della Lauretum conosciuto e apprezzato nel mondo del calcio regionale: Giuseppe Tabilio.

Il ricordo

Il ricordo sui social di un altro ex presidente biancazzurro, Francesco Di Pietro, una vita nel calcio anche nel Comitato regionale della LND Abruzzo: "La Lauretum piange la scomparsa del Presidente Zopito Luciani. Ho avuto modo di constatare ed apprezzare personalmente il suo grande attaccamento ai colori sociali per i quali ha profuso tutto il suo impegno per salvaguardarne il prestigio all'interno del panorama calcistico dilettantistico regionale. La sua mitezza e la sua onestà hanno contraddistinto la storia della sua Presidenza che rimarrà per sempre nei cuori di tutti gli sportivi loretesi".

I funerali di Zopito Luciani si terranno domani, domenica 11 dicembre, alle 14 nella chiesa della Madonna del Carmine a Loreto Aprutino.