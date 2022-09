Latina - Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv o in streaming

Colombo studia la mossa a sorpresa in vista del primo esame trasferta della stagione. Oggi pomeriggio a Latina, il tecnico biancazzurro potrebbe cambiare qualcosa dal punto degli uomini e delle soluzioni offensive. Non solo, quindi, la sostituzione dell’infortunato Ingrosso con l’ultimo arrivato Brosco, che batte in volata Boben per una maglia al centro della difesa (accanto a Pellacani), ma anche novità in attacco. Inamovibili al momento il bomber Lescano e il turbo Cuppone, giocatori che iniziano a trovarsi quasi a memoria dopo due mesi pieni di lavoro sul campo. La novità potrebbe essere rappresentata da Vergani, che negli ultimi allenamenti ha convinto Colombo a dargli una maglia dal 1’ come esterno-rifinitore nel trio d’attacco del Delfino. Con l’ex Salernitana titolare, partirebbero dalla panchina sia Delle Monache che Kolaj, che si erano divisi a metà la prima partita della stagione contro l’Avellino.



Novità previste anche a centrocampo: Gyabuaa dovrebbe partire dall’inizio come mezzala destra al posto del baby Germinario, non bocciato dopo la prima in C della sua carriera, ma ancora acerbo e alle prese con un apprendistato che richiederà del tempo. Kraja confermato diga davanti alla difesa, con Palmiero in panchina, e Mora cervello, anima e cuore della squadra – oggi anche capitano al posto di Ingrosso – come mezzala sinistra. Cancellotti e Milani i due terzini. Sono indisponibili anche Crecco e Aloi, il primo al lavoro per tornare ad ottobre, il secondo per la trasferta di Foggia in programma tra due settimane. Mercoledì prossimo si torna in campo all'Adriatico alle 21 contro il Crotone dell'ex Franco Lerda.

Latina - Pescara: probabili formazioni

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, And. Esposito, Giorgini; Teraschi, Di Livio, Amadio, Tessiore, Ant. Esposito; Margiotta, Carletti. All. Di Donato.

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Vergani; Lescano. All. Colombo.

Latina - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Latina - Pescara, in programma oggi, 11 settembre, alle 17:30 allo stadio Francioni, per la 2a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.