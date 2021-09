La Fater passa a Elice e si qualifica in Coppa Italia

Missione compiuta per la Fater Angelini. Ieri pomeriggio, nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, sul campo dell'Elicese, la squadra di Fabio Nepa si è imposta con un meritato 1-2 (Piccioni, Rossodivita).

La Fater accede così al turno successivo dopo il pareggio nel match di andata.

Passaggio del turno meritato per i rossoblu, una buona iniezione di fiducia in vista dell'inizio del campionato in programma domenica 26 settembre contro la Rosetana.