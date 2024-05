La Corte di Appello si è espressa in riferimento all'impugnativa del bilancio 2016 del Pescara Calcio

In casa Pescara Calcio si chiude oggi un capitolo extra-campo assai importante, inerente una annosa vicenda giudiziaria che aveva per oggetto alcuni bilanci del club. Come comunicato dal sodalizio biancazzurro, a L'Aquila la Corte di Appello ha riformato anche la sentenza del Tribunale con riferimento alla impugnativa del bilancio al 30 giugno 2016 del club, che pertanto - come sottolinea il comunicato - è da ritenersi valido esattamente come quello del 2017. Il Pescara Calcio è stato difeso nella circostanza dall’avv. Giuliano Milia e dal Prof. Avv. Ciro Esposito

Si conclude così, il percorso giudiziario intrapreso dall’ex azionista Danilo Iannascoli con la Cimmav Srl che ha confermato la correttezza dell’attività gestoria della Delfino Pescara 1936 Spa per tutti gli esercizi contestati, ovvero quelli delle stagioni 2014/15, 2015/16 ,2016/17 e 2017/18. "Il Presidente Daniele Sebastiani manifesta la propria soddisfazione", si legge nella nota diramata dal club biancazzurro