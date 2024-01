Juventus Ng - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nello stadio Moccagatta di Alessandria il Pescara di Zeman affronta la Juventus Next Gen under 23. Fischio d'inizio alle ore 14

PRIMO TEMPO

Al via il match, Juve subito propositiva. Le due squadre si studiano ma non arrivano a creare per ora occasioni pericolose.All'8' Pescara pericoloso con Daffara della Juve che salva sia su Cuppone che su Merola con due conclusioni consecutive. Al 12' cartellino giallo per Mesik del Pescara. Al 14' tentativo di rovesciata senza esito per Cuppone. Il Pescara sembra con il passare dei minuti riuscire a prendere in mano la partita e rendersi più incisivo rispetto alla Juventus. Al 20' passa in vantaggio il Delfino: Cangiano ribatte in rete un tiro di Aloi, con Daffara che questa volta non riesce a salvare la sua porta: Juventus Ng - Pescara 0-1. Al 22' prima occasione per la Juventus, con Comenencia che non riesce a centrare però la porta difesa da Plizzari. Si alza il ritmo di gioco e il Pescara inizia a spingere con le ripartenze. Al 25' ancora pericoloso il Pescara sempre con Cangiano che con un tiro dal limite sfiora il palo.

JUVENTUS NEXT GEN Daffara; Stivanello, Comenencia, Muharemovic; Savona, Salifou, Damiani, Hasa, Rouhi; Guerra, Cerri. A disposizione Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Mulazzi, Poli, Ntenda, Palumbo, Iocolano, Valdesi, Perotti, Pugno. Allenatore Massimo Brambilla

PESCARA Plizzari; Pierno, Mesik, Di Pasquale, Moruzzi; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Cangiano. A disposizione Gasparini, Floriani, Milani, Staver, Mora, De Marco, Tunjov, Masala, Tommasini, Vergani. Allenatore Zdenek Zeman