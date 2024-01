Juventus NG - Pescara, il Delfino vuole ripartire forte: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ripartire forte, in casa di Madama... Anzi no, dal Moccagatta di Alessandria dove giova la Juventus Next Gen, ovvero la seconda squadra, quella under 23, della Vecchia Signora. E' chiaro l'intento del Pescara per la prima partita del 2024 e del girone di ritorno. Al debutto del campionato - sembra già una vita fa - il Delfino si impose per 3-1 contro quella che oggi ha alle spalle solo Sestri Levante, Olbia e Fermana (i canarini marchigiani hanno fermato sul pari il Pescara nell'ultima gara del 2023) ma non sarà facile tornare dal Piemonte con i 3 punti in tasca. L'obiettivo dei biancazzurri è quello di rilanciare la propria candidatura per il terzo posto in classifica, ora detenuto dalla Carrarese (e dietro c'è il Perugia a spingere).

LE ULTIME - Il nodo Alessandro Plizzari verrà sciolto solo in extremis. In casa Pescara è cresciuto l'ottimismo su un recupero lampo di Plizzari, alle prese con un brutto edema al polpaccio destro, ma si vuole essere cauti e dunque la decisione verrà presa di comune accordo tra staff tecnico e staff medico medico. Pronto in caso di forfait il nuovo arrivato Gasparini, che a Potenza fino a 5 partite da era sempre stato titolare. Out Pellacani,in dubbio il capitano Riccardo Brosco reduce da una brutta influenza che ha lasciato strascichi. Printi come centrali Mesik e Di Pasquale. Non saranno rischiati Franchini e Accornero, pur essendo sulla via del completo recupero. In avanti, Merola e Cangiano sono sicuri del posto mentre al centro c'è il ballottaggio Cuppone-Tommasini. Nella Juventus Under 23 previsto il rientro, dopo le rispettive squalifiche, di Hasa e Guerra. Di certo mancherà il promettentissimo olandesino Huijsen, che i bianconeri hanno ceduto in prestito secco alla Roma (strappato al Frosinone del pescarese Eusebio Di Francesco che era pronto ad accogliere il centrale di difesa).

ARBITRO - Il match è affidato a Niccolò Turrini della sezione di Firenze Quarto anno in C e primo incrocio col Delfino. Niccolò Turrini ha diretto, invece, tre partite della Juventus Next Gen (1 vittoria, 1 pari ed una sconfitta). Gli assistenti saranno Simone Piazzini della sezione di Prato e Frank Loich Nana Tchato della sezione di Aprilia., con quarto uomo Francesco Zago della sezione di Conegliano

PROBABILI FORMAZIONI Juventus NG (3-5-2) Daffara, Poli, Stivanello, Muharemovic, Savona, Salifou, Damiani, Hasa, Rouhi, Cerri, Guerra. All. Brambilla

Pescara (4-3-3): Gasparini, Pierno, MEsik, Di Pasquale, Milani, Aloi, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Cangiano. All. Zeman

DOVE VEDERE LA PARTITA Juventus NG - Pescara, partita valida come turno N.20 del girone B Lega Pro, in programma domenica 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà trasmessa su Sky Sport 252 e in streaming su Now.