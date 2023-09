Mister Brambilla (Juve Next Gen) sul Pescara: "E' squadra forte, offensiva, organizzata e propositiva"

Il campionato del Pescara è iniziato nel migliore dei modi, con una vittoria netta e convincente contro la Juventus Next Gen di mister Brambilla che ha pagato dazio ad un Delfino brillante e volitivo, capace di chiudere la prima frazione già sul parziale di 3-0. E se nel post partita mister Zdenek Zeman non ha voluto sentir parlare di sua rivincita personale sulla Juventus, in casa della Vecchia Signora il tecnico Massimo Brambilla ha riconosciuto i meriti dei suoi avversari di giornata.

.«Ci sono stati degli errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo e il Pescara è riuscito a concretizzare tutte le occasioni che ha avuto: è una squadra forte e offensiva, propone un gioco propositivo e ha organizzazione», le sue parole. «Loro si esaltano negli spazi, conoscevamo le loro qualità, hanno attaccanti forti e fisici. Noi siamo stati troppo leggeri in alcune situazioni dentro l’area, a quel punto la partita è diventata in salita; nonostante questo, siamo stati bravi nel secondo tempo a cercare di rientrare in gara».

E poi: «Abbiamo creato alcune situazione pericolose per segnare il 3-2 e riaprirla ma siamo stati poco precisi; i nostri giocatori hanno prospettive importanti ma devono crescere e giocare. Chiaramente a questo è necessario abbinare anche i risultati in campo, ma il tempo è dalla nostra parte: abbiamo inserito dei ragazzi molto giovani, c’è tanto lavoro da fare, ripartiamo dalle cose positive che abbiamo visto in questa gara, siamo qui per crescere insieme e aiutare i ragazzi»