Juve Stabia - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Continuare a vincere fuori casa per mantenere la media promozione pareggiata finora solo dal Catanzaro nella speciale classifica delle gare esterne. E' il grande obiettivo del Pescara domani pomeriggio al Menti di Castellammare di Stabia, contro una Juve Stabia che ha conquistato un punto nelle ultime tre partite ed ha il dente avvelenato. “Vero, hanno fame di rincorsa in questo periodo della stagione. Hanno cambiato modulo in difesa e di certo vorranno partire a mille con un atteggiamento aggressivo. Sta a noi rispondere colpo su colpo, non far prendere loro del campo e, nel caso ciò avvenga, essere rapidi a ribaltare l’azione”, le prime parole di mister Colombo in conferenza stampa prima di partire per la Campania. Al Menti il Pescara non ha mai vinto negli ultimi quattro precedenti. L'aspetto tecnico conta, su un sintetico ormai datato in cui la palla viaggia come su un flipper, ma anche quello ambientale, con i tifosi praitcamente a ridosso del campo: "Il fattore ambientale conta, è la classica partita-trappola. Non possiamo farci condizionare, e allo stesso tempo è ancor più proibito rilassarsi. Rischio di essere noioso e ripetitivo, ma non posso fare a meno di ripetere certi concetti: se abbassiamo la soglia di attenzione il rischio di perdere diventa concreto".

Colombo ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Pellacani. Dovendo guardare anche al turno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all'Adriatico contro il Gubbio, il tecnico brianzolo valuterà ogni singola situazione prima di ufficializzare la formazione: “Tutti si sono allenati bene in settimana e i miei dubbi sono tutti inchiave positiva. Ad esempio, devo decidere chi mandare in panchina tra Boben, Ingrosso e Brosco. Cancellotti può essere insidiato da Saccani. Saranno comunque scelte dolorose, e devo trovare l’equilibrio tra le buone sensazioni che mi danno coloro che scalpitano, e i meccanismi rodati di una squadra che non voglio stravolgere. La formazione, ovviamente, non ve la dico. Voglio una squadra sveglia, rapida e brava", le parole del tecnico, che però sembra aver deciso di dare continuità all'undici base con Cancellotti, Brosco, Boben e Milani in difesa, Gyabuaa al posto di Aloi e Palmiero e Mora. Davanti, ancora fiducia al 2002 Desogus con Cuppone e Lescano. “Ad oggi dà il suo meglio più in rifinitura che in finalizzazione. Sono certo che migliorerà in questo, è giovane. Ci sta lavorando”, ha spiegato Colombo, parlando del giovane esterno del Cagliari.

Juve Stabia - Pescara: probabili formazioni

Juve Stabia (4-3-3) 1 Barosi, 96 Maggioni, 13 Cinaglia, 77 Vimercati, 19 Mignanelli, 23 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 25 Altobelli, 20 Silipo, 99 Santos, 7 Pandolfi. All. Colucci.

Pescara (4-3-2-1) 22 Plizzari, 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani, 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora, 27 Cuppone, 7 Kolaj, 10 Lescano. All. Colombo.

Arbitro Tremolada di Monza.

Juve Stabia - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Juve Stabia - Pescara, in programma domani, domenica 30 ottobre, alle 17:30 allo stadio Menti di Castellammare, per l'11a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eleven Sports.